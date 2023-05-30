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香格里拉對話將登場 北京正式回絕美中防長場邊會談

記者張文馨／華盛頓報導
新加坡香格里拉對話即將登場，美方原本希望國防部長奧斯丁可與中國國防部長李尚福場邊對話，但已被中方拒絕。（美聯社）
新加坡香格里拉對話即將登場，美方原本希望國防部長奧斯丁可與中國國防部長李尚福場邊對話，但已被中方拒絕。（美聯社）

新加坡香格里拉對話下月2日至4日將登場，五角大廈29日表示，北京正式回絕華府提出的美中防長奧斯丁（Lloyd Austin）與李尚福場邊會談要求。

美中意圖恢復各層級對話仍面臨挑戰；英國金融時報日前報導，中方以李尚福被美國制裁為由，傳達會面機會很小的訊號。

華爾街日報29日率先報導此事，國防部發言人賴德（Patrick Ryder）對本報證實：「就在前一天晚上，中華人民共和國通知美國說，他們拒絕我們5月初所提出的要求，讓奧斯丁部長與中華人民共和國國防部長李尚福本周在新加坡碰面。」

中國國防部宣布，中方國務委員兼國防部長李尚福將於5月31日至6月4日訪問新加坡，應邀出席香格里拉對話，發表「中國的新安全倡議」；會議期間，李尚福將會見「有關國家」代表團團長。

奧斯丁去年參加香格里拉對話時，在場邊與中方時任防長魏鳳和對談；華爾街日報報導，美國數周來一直努力促成防長再次對話，奧斯丁也致函李尚福。

賴德表示，美國十分看重華府與北京維持軍事溝通管道暢通，以確保競爭不致演變成衝突；中方不願與美國展開有意義的軍事討論，並不會削弱美國尋求各層級溝通，負責任管理雙邊關係的承諾。

資深國防官員另外表示，這絕對不是中方第一次拒絕軍事高層對話溝通了，坦白說，這就只是一長串藉口的最新一個；自從2021年以來，五角大廈十幾度建議美中軍事領袖互動、多次要求透過現有對話機制溝通，以及近期10次的工作層級往來，中方不是拒絕就是沒有回應。

華爾街日報引述美國官員說法報導，中方的拒絕是罕見直率的訊息；不過，過去類似的會晤都是在最後一刻才敲定，奧斯丁去年和魏鳳和的會談，也是在數小時前才決定。

美國國務院2018年以涉及與俄羅斯軍火商的「重大交易」，制裁時任中共中央軍委裝備發展部長李尚福；國務院日前表示，不會解除制裁。

賴德表示，美國的制裁行動，並不會阻礙李尚福與奧斯丁的往來。

華府智庫美國企業研究所（AEI）安全專家庫柏（Zack Cooper）對華爾街日報分析，中方決定與部分美國官員接觸，但拒絕軍事對話，這似乎是一個戰略選擇，中方認為在經濟議題和美國打交道較有影響力，所以把這些互動置於國安議題之前。

美國原本寄望在新加坡香格里拉對話中與中國國防部長李尚福（圖右）場邊對話，但已被中...
美國原本寄望在新加坡香格里拉對話中與中國國防部長李尚福（圖右）場邊對話，但已被中方拒絕。（Getty Images）

奧斯丁 華爾街 國防部

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