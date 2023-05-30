神舟16號成功發射載人升空 中國拚2030年前登月

神舟16號航天員乘組由指令長景海鵬(中)、航天飛行工程師朱楊柱(右)、載荷專家桂海潮三名航天員組成。(中新社)

中國持續推進太空領域發展，載人太空船「神舟16號」北京 時間30日上午9時31分(美東29日晚間9時31分)發射升空，並於9時49分宣布發射成功。中國載人航天工程辦公室前一日宣布，中國載人月球探測工程登月階段任務已啟動，「計畫在2030年前實現中國人首次登陸月球」。

神舟16號於北京時間30日上午9時31分發射，太空人 乘組由指令長景海鵬、航太飛行工程師朱楊柱、載荷專家桂海潮等三人組成。載荷專家(payload specialist)是在太空中負責各項科學實驗和探測的科學家與工程師，屬於非職業的太空人。

預計6小時後對接天宮

發射中心發射升空後，逃逸塔、四個推進器、第一、二節火箭順利與載人太空艙分離、太陽能板正常展開並驅動。神舟16號預計在飛行6小時後，與天宮太空站的「天和核心艙 」對接。

中國天宮空間站結構圖

根據中國環球電視網(CGTN)轉播畫面顯示，三名太空人在艙內的神情舒適，而神舟16號等待及發射期間，神舟15號成員自天宮太空站同步、全神貫注的收看轉播，形成難得的分割畫面。

這是中國第三批太空人首次執行飛行任務，也是太空人團隊新成員朱楊柱和桂海潮首次出任務，至於景海鵬是第四次執行飛行任務，也是中國目前「飛天」次數最多的太空人。

太空站階段首載人任務

神舟16號載人飛行任務是中國載人航太工程今年的第二次飛行任務，也是中國太空站應用與發展階段，第一個載人飛行任務。

根據計畫，神舟16號載人太空船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，對接天宮的「天和核心艙」徑向端口，形成三艙三船組合體。在軌道上的運行時間，神舟16號太空人乘組將等待神舟17號載人太空船預定10月來訪對接，神舟16號太空人計畫於今年11月返回東風著陸場。

研製月球著陸器等設備

中國載人航天工程辦公室29日在酒泉衛星發射中心舉行「神舟16號載人飛行任務」記者會，該辦公室副主任林西強指出，已全面部署開展各項研製建設工作，包括研製新一代載人運載火箭(長征十號)、新一代載人太空船、月面著陸器、登月服等飛行產品，興建發射場相關測試發射設施設備等。

林西強指出，神舟15號太空船去年11月29日發射入軌至今，組員已在太空中工作、生活181天，各項在軌工作進展順利，完成四次出艙活動任務，展開多次載荷出艙任務，以及38項太空科學實驗，涵蓋生命生態、材料科學、流體力學等，獲取寶貴實驗數據。

目前，相關單位正有序進行神舟16號乘組進駐和神舟15號返回前的各項準備工作。

中央電視台日前報導，神舟16號進行兩大升級，一是使用中國國產零件代替進口元件，這將提升太空船自主可控能力；二是改進返回艙內傳統的蘇聯式儀器面板布局，引入科技與人性化讓太空人操作起來更直覺、方便且快速。