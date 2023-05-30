我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos荷姆斯今入獄吃11年牢飯 最擔心遭偷拍

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

重返月球任務 超越阿波羅 NASA邀商界參與 創造強大多元太空行業

記者張聲肇／綜合報導
NASA積極推動登月計畫，已與藍源公司簽署「阿提米斯計畫」的登月車合同。（美聯社）
NASA積極推動登月計畫，已與藍源公司簽署「阿提米斯計畫」的登月車合同。（美聯社）

美國太空總署(NASA)積極推動900億元登月計畫，呼籲民間企業參與，完成在2030之前再三度讓美國太空人踏上月球表面的使命。

NASA擬定的登月地點是月球的南極，目標是尋找水，同時進行多項科學實驗，可是目前它具備的硬體設備，只夠把人送到月球軌道，新一代的「月表運載車」還沒著落。

它上周和藍源太空公司(Blue Origin)簽署了34億元建造可重複使用的登月車合同，作為「阿提米斯計畫」第五期2029年太空人漫步月球的運載工具。藍源將和其他航太業者共同完成這項使命。

太空探索公司(SpaceX)已於2021年簽約，替NASA阿提米斯計畫第三期製造由星艦火箭運載到太空軌道後，放出「載人登月系統」，把太空人送到月球表面，完成1972年阿波羅計畫以來人類首度登月的歷史使命。目前預定2025年「再度登月」。

阿提米斯第四期任務，也準備再度用太空探索的載人登月車，2027年登月。

休士頓詹森太空中心星球表面運載行動計畫經理奇爾尼(Lara Kearney)說，NASA不想自己擁有登月工具，但可將歷來操作探月車的經驗，傳授給業界，透過民間企業的創新能力，「為我們的太空人和科研人員建造性能最佳的月球探測車。」

NASA的用意是利用這重要工具的研製合同，促進民間企業創新，創造能夠讓民間太空行業興旺的基礎建設環境。它在阿波羅計畫期間，也和民間合作，如今定位導航系統、通訊衛星、建築界緩衝震動技術、無線耳機、斷層掃描、空氣濾清器等，都是那段合作的成果。

它希望下一批月表運載工具可以超越阿波羅15、16和17號任務所用的登月器，把科研人員載到人類還沒去過的月球表面95%所在。這批運載工具要兼具阿波羅時代的載運太空人和探測火星的堅毅號、好奇號那樣自動作業的功能。

其中一項功能是把研究器材等大型物資運載到不同的登月地點，另一功能是在背對太陽的月球南極地區探測是否有水。

月球表面的黑夜可持續兩周，溫度可低到負280℉，而連續兩週的白天，則高達260℉。這是探月人和車的一大挑戰。

太空人 NASA 火星

上一則

共和黨總統初選投入者眾 川普竊喜 德桑提斯盼「一對一」恐落空

下一則

西維州爭議管線納債限協議 曼欽大勝利

延伸閱讀

四度飛天 中國57歲太空人景海鵬超強體能如何練成的？

四度飛天 中國57歲太空人景海鵬超強體能如何練成的？
神舟16號載人升空 中國拚2030年前登月

神舟16號載人升空 中國拚2030年前登月
直播／中國神舟16號今發射 首次有平民酬載專家進太空

直播／中國神舟16號今發射 首次有平民酬載專家進太空
登陸月球 可能是美中下一個競爭目標

登陸月球 可能是美中下一個競爭目標

熱門新聞

中國的新冠疫情似又再起。圖為日前在西安舉行中亞峰會時，記者排隊作核酸檢測。（歐新社）

新冠變種XBB狂襲中國 周確診恐上看6500萬例

2023-05-26 14:37
美債如果發生技術違約(technical default)，數百萬民眾將受到衝擊。圖為美國國會。(路透)

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

2023-05-24 11:47
根據兩黨達成的債限預算協議，白宮同意有關照顧退伍軍人的福利預算，在2024年預算凍結，不會刪減。圖為華府陸軍國民兵沃夫28日向參加國殤日遊行的「滾動不息」的機車隊伍致敬。(美聯社)

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

2023-05-29 14:35
圖為紐約大學畢業生互相拍照留念。(本報資料照片／記者許君達攝影)

畢業季求職難 哈佛生花9個月、提交逾百申請才獲工作

2023-05-22 11:30
商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（Getty Images）

商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

2023-05-27 16:02
蓋洛普最新民調顯示，由於通貨膨脹，全國家家戶戶面臨的經濟壓力越來越大。圖為顧客在新澤西州沃爾瑪結帳。(美聯社)

通膨居高不下…1家4口年收入不到8.5萬 恐難以糊口

2023-05-28 12:35

超人氣

更多 >
金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為

金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為
深海魚被撈起「突噴出腸胃」慘死 內臟全吐光 漁夫都看傻

深海魚被撈起「突噴出腸胃」慘死 內臟全吐光 漁夫都看傻
黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣
債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義
章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」

章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」