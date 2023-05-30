重返月球任務 超越阿波羅 NASA邀商界參與 創造強大多元太空行業

NASA積極推動登月計畫，已與藍源公司簽署「阿提米斯計畫」的登月車合同。（美聯社）

美國太空總署(NASA )積極推動900億元登月計畫，呼籲民間企業參與，完成在2030之前再三度讓美國太空人 踏上月球表面的使命。

NASA擬定的登月地點是月球的南極，目標是尋找水，同時進行多項科學實驗，可是目前它具備的硬體設備，只夠把人送到月球軌道，新一代的「月表運載車」還沒著落。

它上周和藍源太空公司(Blue Origin)簽署了34億元建造可重複使用的登月車合同，作為「阿提米斯計畫」第五期2029年太空人漫步月球的運載工具。藍源將和其他航太業者共同完成這項使命。

太空探索公司(SpaceX)已於2021年簽約，替NASA阿提米斯計畫第三期製造由星艦火箭運載到太空軌道後，放出「載人登月系統」，把太空人送到月球表面，完成1972年阿波羅計畫以來人類首度登月的歷史使命。目前預定2025年「再度登月」。

阿提米斯第四期任務，也準備再度用太空探索的載人登月車，2027年登月。

休士頓詹森太空中心星球表面運載行動計畫經理奇爾尼(Lara Kearney)說，NASA不想自己擁有登月工具，但可將歷來操作探月車的經驗，傳授給業界，透過民間企業的創新能力，「為我們的太空人和科研人員建造性能最佳的月球探測車。」

NASA的用意是利用這重要工具的研製合同，促進民間企業創新，創造能夠讓民間太空行業興旺的基礎建設環境。它在阿波羅計畫期間，也和民間合作，如今定位導航系統、通訊衛星、建築界緩衝震動技術、無線耳機、斷層掃描、空氣濾清器等，都是那段合作的成果。

它希望下一批月表運載工具可以超越阿波羅15、16和17號任務所用的登月器，把科研人員載到人類還沒去過的月球表面95%所在。這批運載工具要兼具阿波羅時代的載運太空人和探測火星 的堅毅號、好奇號那樣自動作業的功能。

其中一項功能是把研究器材等大型物資運載到不同的登月地點，另一功能是在背對太陽的月球南極地區探測是否有水。

月球表面的黑夜可持續兩周，溫度可低到負280℉，而連續兩週的白天，則高達260℉。這是探月人和車的一大挑戰。