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債限協議天下太平？還有國會這難關要過

拜麥磋商敲定細節 債限協議最快周三眾院表決

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統28日下午在白宮，對債限協議結果表示滿意。(美聯社)
拜登總統28日下午在白宮，對債限協議結果表示滿意。(美聯社)

債限預算談判27日晚間達成初步協議之後，拜登總統與共和黨眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)28日繼續磋商，終於敲定最後幾項細節；接下來法案最快可望31日先在眾院表決，再送往參院。

拜登：避開最糟糕危機

拜登28日晚間在白宮發表聲明指出，雙方達成的協議避開了「可能發生的最糟糕危機」，如果出現美國史上第一次債務違約，經濟將陷入衰退，退休帳戶受到重挫、數百萬就業機會流失。

共和黨同意提高國家債限，換得民主黨刪減凍結2024聯邦預算，雙方終於達成協議，眾...
共和黨同意提高國家債限，換得民主黨刪減凍結2024聯邦預算，雙方終於達成協議，眾院預定周三投票表決。圖為眾院議長麥卡錫(前)與談判代表眾議員葛瑞夫斯(左)28日對協商結果表示滿意。(美聯社)

麥卡錫：取得歷史勝利

麥卡錫與多位眾院共和黨團高層共同發表聲明指出，共和黨目標一直都是「阻止已經失控、通貨膨脹傾向的政府支出，因為這些花費打亂了家庭預算」。聲明中說：「在今天，我們為美國人民取得應得的歷史勝利。」

協議激起極左極右派反彈

共和黨以同意拜登總統的提高債限，換得白宮在總預算凍結刪減的讓步，但雙方讓步取得的協議，勢必激起黨內極右派與極左派眾議員的強烈反彈。

麥卡錫開始遊說保守派

麥卡錫28日立即開始向對協議持保留態度的保守派同僚及共和黨陣營人士，展開遊說，爭取支持。他說，協議內容包括共和黨主張的優先項目，例如為特定支出項目訂定上限、削減加強查稅經費、對某些社會安全網政府計畫擴大工作規定以及加速建照核發程序。

麥卡錫接受福斯新聞網(Fox News)訪問中說，或許法案內容無法滿足每個人的所有要求，「但卻是朝著正確方向邁進一步，原本沒有人預期我們能在今天辦得到」。

阻法案 共和黨可能跑票

共和黨目前在眾院擁有222席，民主黨則有213席，如果幾名共和黨眾議員跑票，債限法案表決恐怕難以過關。

華爾街日報報導，民主黨籍康州聯邦眾議員海姆斯(Jim Himes)表示，某些民主黨同僚最後可能幫忙共和黨，跨黨投票，讓法案得以通過，畢竟這項法案「規模非常小」，不像眾院共和黨團上個月推動通過的法案那般大手筆刪減並更改預算計畫。

共和黨同意提高國債限制為期兩年。圖為紐約市曼哈頓25日國債顯示鐘，數字超過31....
共和黨同意提高國債限制為期兩年。圖為紐約市曼哈頓25日國債顯示鐘，數字超過31.4兆元。(美聯社)

疫情紓困款項將遭收回

拜登與麥卡錫達成債限協議架構包括：

●今年10月展開的2024會計年度裡，非國防支出將有小規模刪減，2025會計年度預算增加則有1%上限，但退伍軍人健保計畫不受影響。2024年軍事支出將與拜登要求大致相同，大約增加3%m

●國會通過但迄今並未動用的疫情紓困款項將遭收回。

●國會去年通過為國稅局(IRS)提供加強查稅、更新科技預算，經費如今將減少100億元。

●根據1970年「國家環境政策法案」( National Environmental Policy Act)規定，目前能源發展計畫環保評估平均耗時四年半才能完成，過程中涉及多個聯邦部會。法案內容祭出一到兩年時間限制。

●年齡在49歲到54歲之間，四肢健全、沒有撫養親屬的低收入成年民眾，領取糧食券要有工作或參加職業訓練計畫。

共和黨 拜登 麥卡錫

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