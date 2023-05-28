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史考特參戰、弱化德桑提斯？共和黨陷「反川困境」

編譯徐薏茹／綜合27日電
爭取2024共和黨總統提名的非裔參議員史考特，是共和黨選民在川普、德桑提斯之外的另一考量。(路透)
爭取2024共和黨總統提名的非裔參議員史考特，是共和黨選民在川普、德桑提斯之外的另一考量。(路透)

Politico政治網站27日報導，本周共和黨內部的各項活動跡象指出，希望推舉除川普之外人選角逐總統的共和黨人遭遇巨挫。

初期民調顯示，反川普的共和黨人原本正鞏固選民支持時，具影響力的人物在春季，發動某種程度上的政治干預活動，集結起來支持川普以外的替代人選，這些共和黨精英層包括共和黨議員高層、金主及策士。

然而隨著春去夏來，傳統上正是總統候選競爭者觀察自己是否獲得支持的時期，反對川普的願景似乎變得不太實際。

川普的強力競爭對手、佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)24日晚在「推特空間」(Twitter Spaces)音訊平台正式宣布參與角逐共和黨總統提名，不料卻出現技術問題，頻頻故障斷線，場面尷尬，選舉災難。

川普認為德桑提斯現在的表現，比去年期中選舉以來的任何時刻都要弱。

儘管對媒體有怨言，但共和黨初選選民如同民主黨選民，容易受到報導風向影響。

爭取2024年共和黨總統提名的德桑提斯，瞄準的主要對手就是川普。(Getty I...
爭取2024年共和黨總統提名的德桑提斯，瞄準的主要對手就是川普。(Getty Images)

就在德桑提斯正式宣布加入初選戰局之前不久，南卡羅來納州非裔聯邦參議員史考特(Tim Scott)也在22日宣布投入初選選戰，更加凸顯難以打敗川普的局面。

史考特獲得參院共和黨第二號領袖、南達科他州參議員熊恩(John Thune)、甲骨文創辦人艾里森(Larry Ellison)的支持、特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)也表態樂觀其成。

也許很快就會有更多參院共和黨人加入熊恩的行列，支持史考特。根據知情人士透露，熊恩私下告訴史考特的支持者，若不是因為擔心惹怒川普，其他共和黨參議員早已支持參院唯一加入選戰的議員史考特。

史考特的潛力可能吸引渴望勝利的共和黨人，而他們也是德桑提斯對抗川普需要的力量，如果這些選民轉向史考特，力量分散，那麼擊敗川普的任務將變得更加困難。

同樣於本周傳出動靜的還有維吉尼亞州長楊京(Glenn Youngkin)，據報導，楊京再度考慮參與總統初選提名。

然而這些動向再次激勵川普，他對於更多候選人瓜分反對派的可能性感到高興，回應對史考特加入競選的看法時，川普開心表示初選「很快就會擠滿人」。

川普 共和黨 德桑提斯

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