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幕僚：德桑提斯不甩川普每日挑釁 必要時才反擊

記者顏伶如／綜合報導
因為支持者很多重疊，德桑提斯團隊擬定策略，對於川普（左）的攻擊大多不會回應，以免激怒川粉，反而對自己不利。(Getty Images)
因為支持者很多重疊，德桑提斯團隊擬定策略，對於川普（左）的攻擊大多不會回應，以免激怒川粉，反而對自己不利。(Getty Images)

共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)雖然尚未宣布角逐共和黨2024年總統初選，卻早就成為前總統川普冷嘲熱諷的攻擊目標；幕僚指出，德桑提斯將保持策略因應，有必要時才會反擊，對於川普每天的辱罵，也絕大多數置之不理。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，三名政治顧問表示，德桑提斯將保持審慎態度，對於與川普交手做出策略因應；川普每日的挑釁動作，德桑提斯大致都將視若無睹，唯有在特定情況下才會出面跟川普對決，尤其是政策議題上。

德桑提斯面對川普猛攻卻採取步步為營基調，讓「絕不挺川」(Never Trumpers)，以及對川普持懷疑態度的共和黨同僚頗為失望，因為這些反川派人士原本以為找到了能跟川普唇槍舌劍的狠角色。

報導指出，對德桑提斯陣營來說，避免每天與川普打口水戰，其實只是政治現實的反映。

一名德桑提斯顧問匿名受訪時表示，現實狀況是，許多川粉也是德桑提斯的支持者，許多德桑提斯支持者也支持川普，或者至少曾經兩次在總統大選裡投票給川普，因此德桑提斯沒必要讓自己面臨困難，況且也沒有必要。

德桑提斯24日預期就會宣布加入共和黨2024年總統初選。

內華達州共和黨黨部立法事務主任凱勒爾(Vida Keller)說，許多共和黨選民認為川普在德桑提斯2018年參選佛州州長時，曾經幫助過德桑提斯，替德桑提斯背書。

凱勒爾說：「我曾聽到有民眾說，倘若德桑提斯批評川普，就是個忘恩負義的人。」

反川派共和黨組織「林肯計畫」(Lincoln Project)共同創辦人威爾森(Rick Wilson)說：「我看過許多非常聰明的人，自認為他們可以打敗川普，可是最後都失敗了。」

威爾森說，德桑提斯缺乏川普的魅力與無恥，而這兩個特點正是川普的「超能力」，「他就是什麼都不在乎，一直不停說謊」。

報導指出，到目前為止，反擊川普的任務主要是由德桑提斯的「永不退縮」(Never Back Down)超級政治行動委員會負責，此一模式將會延續。

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