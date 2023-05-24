我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禁買房買地 佛州華人控告德桑提斯：違憲、歧視

NBA／泰托姆飆34分 綠衫軍阻止熱火關門

德桑提斯自薦應獲提名：能做8年總統 讓最高院7:2更右傾

記者胡玉立／綜合報導
為爭取右派及共和黨選民支持，德桑提斯表明如果他當總統八年，可以將最高法院的保守派大法官提高到七名，讓自由派僅剩兩名，使最高法院更加右傾。（歐新社）
為爭取右派及共和黨選民支持，德桑提斯表明如果他當總統八年，可以將最高法院的保守派大法官提高到七名，讓自由派僅剩兩名，使最高法院更加右傾。（歐新社）

在宣布參選總統前夕，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)開始提出共和黨為什麼應該提名他而不是提名前總統川普的新理由；他22日表示，他可以做八年總統，更可能讓最高法院變得更右傾，形成七位保守派大法官對兩位自由派大法官的絕對多數。

德桑提斯是在奧蘭多舉行的全國宗教廣播大會(National Religious Broadcasters Convention)上，做以上表示。

紐約時報指出，德桑提斯的這番說法，似乎預示著對川普的新攻擊；川普若當選，充其量也只能在白宮再任職四年。而保守派稱讚川普的其中一個理由，正是他總統任內在最高法院建立了六比三的強大多數；讓最高法院去年6月得以推翻保障全國墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，實現了共和黨人長達數十年的心願。

德桑提斯在會中表示，「最高法院保守派大法官將可以七票對兩票占多數，這將會持續四分之一個世紀；這是件大事，把它做好(right) 非常重要。」

「我認為，如果前瞻一下接下來的兩個總統任期，很有可能會被要求尋找大法官湯瑪斯(Clarence Thomas，現年74歲)和艾里托(Samuel Alito，現年73歲)的替代人選，」德桑提斯說：「問題是真的沒有人能比這兩位做得更好；它們是法律體系的黃金標竿。」湯瑪斯和艾里托是最高法院九位大法官當中最堅定的保守派。

德桑提斯言談中似乎還批評了現年68歲的首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)；羅伯茲在2005年由小布希總統任命，但他有時會與自由派大法官的投票立場相同。

德桑提斯警告說，若選擇用羅伯茲模式的法學學者來取代湯馬斯這樣的大法官，「實際上會看到最高法院向左移動」。 他還表示，下一任總統可能也有機會要找人接替自2009年開始任職的自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor，現年68歲)。

在佛羅里達州，德桑提斯即以提名保守派法官重塑了州最高法院，掃除了貫徹其施政的潛在障礙。

大法官 德桑提斯 川普

上一則

眾院共和黨閉門會議 麥卡錫：債限達協議「還很遠」

下一則

空懸近5個月… 中駐美大使謝鋒抵美赴任

延伸閱讀

川普被認定性侵判賠500萬美元 繼續開罵再遭求償

川普被認定性侵判賠500萬美元 繼續開罵再遭求償
俄制裁500美國人 普亭幫川普出氣

俄制裁500美國人 普亭幫川普出氣
德總理：川普製造分裂 拜登連任美國總統比較好

德總理：川普製造分裂 拜登連任美國總統比較好
共和黨議員史考特參戰2024 民調支持率2%「大輸川普」

共和黨議員史考特參戰2024 民調支持率2%「大輸川普」

熱門新聞

圖為紐約大學畢業生互相拍照留念。(本報資料照片／記者許君達攝影)

畢業季求職難 哈佛生花9個月、提交逾百申請才獲工作

2023-05-22 11:30
前紐約市市長朱利安尼。（美聯社）

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

2023-05-16 03:17
澤倫斯基20日下機時可看到機身印有法國的字樣。（路透）

聲東擊西？澤倫斯基提前抵日、未搭美軍機 日媒揭露是「這原因」

2023-05-20 06:40
「四方安全對話」（Quad）成員國領袖，左起：拜登總統、澳洲總理艾班尼斯、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪。（Getty Images）

美日印澳四方對話聯合聲明 幾乎毫不掩飾抨擊中國

2023-05-20 16:00
如果白宮與國會眾院未能在5月底達成債限協議，美國與全球將爆發難以估計的金融危機。圖為16日華爾街頭交通號誌亮起紅燈。(Getty Images)

股市崩盤、經濟衰退…若債限違約 恐現7「世界末日」情境

2023-05-17 02:28
南韓總統尹錫悅(中)準備進入日本官方準備的座車。(Getty Images)

拜登搭野獸、岸田搭豐田 G7其他領袖座車清一色BMW

2023-05-20 12:04

超人氣

更多 >
這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內

這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內
難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員
姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧

姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧
亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運
多吃六種食物 降低關節炎風險

多吃六種食物 降低關節炎風險