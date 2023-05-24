德桑提斯自薦應獲提名：能做8年總統 讓最高院7:2更右傾

為爭取右派及共和黨選民支持，德桑提斯表明如果他當總統八年，可以將最高法院的保守派大法官提高到七名，讓自由派僅剩兩名，使最高法院更加右傾。（歐新社）

在宣布參選總統前夕，佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)開始提出共和黨為什麼應該提名他而不是提名前總統川普 的新理由；他22日表示，他可以做八年總統，更可能讓最高法院變得更右傾，形成七位保守派大法官 對兩位自由派大法官的絕對多數。

德桑提斯是在奧蘭多舉行的全國宗教廣播大會(National Religious Broadcasters Convention)上，做以上表示。

紐約時報指出，德桑提斯的這番說法，似乎預示著對川普的新攻擊；川普若當選，充其量也只能在白宮再任職四年。而保守派稱讚川普的其中一個理由，正是他總統任內在最高法院建立了六比三的強大多數；讓最高法院去年6月得以推翻保障全國墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，實現了共和黨人長達數十年的心願。

德桑提斯在會中表示，「最高法院保守派大法官將可以七票對兩票占多數，這將會持續四分之一個世紀；這是件大事，把它做好(right) 非常重要。」

「我認為，如果前瞻一下接下來的兩個總統任期，很有可能會被要求尋找大法官湯瑪斯(Clarence Thomas，現年74歲)和艾里托(Samuel Alito，現年73歲)的替代人選，」德桑提斯說：「問題是真的沒有人能比這兩位做得更好；它們是法律體系的黃金標竿。」湯瑪斯和艾里托是最高法院九位大法官當中最堅定的保守派。

德桑提斯言談中似乎還批評了現年68歲的首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)；羅伯茲在2005年由小布希總統任命，但他有時會與自由派大法官的投票立場相同。

德桑提斯警告說，若選擇用羅伯茲模式的法學學者來取代湯馬斯這樣的大法官，「實際上會看到最高法院向左移動」。 他還表示，下一任總統可能也有機會要找人接替自2009年開始任職的自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor，現年68歲)。

在佛羅里達州，德桑提斯即以提名保守派法官重塑了州最高法院，掃除了貫徹其施政的潛在障礙。