拜登經濟施政僅33%贊同 民調：槍枝、移民處理也欠佳
最新民調顯示，在拜登總統展開尋求連任競選之際，僅33%受訪者贊同拜登處理經濟問題的方式，認為經濟狀況良好的受訪者僅占24%。面臨高通膨、陷入困境的住房市場，以及國家債務可能違約的擔憂，公眾對拜登處理經濟的支持率仍然保持低點。
根據美聯社與NORC公共事務研究中心的民調，輿論對於拜登政府在槍枝、移民方面的施政同樣感到悲觀，僅31%受訪者贊同拜登處理重要敏感議題的表現。即使是民主黨也只有約一半的人贊同拜登處理移民及槍枝政策的表現。
整體上，40%受訪者贊同拜登的施政表現，與他在過去一年半大部分時間的支持率相似。
拜登政府任內經歷兩次較大幅度的社安金生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)，2022年調升5.9%，2023年調升8.7%。
佛州已退休的居民福特(Bob Vought)現在依靠社安金生活，他表示社安金生活成本調整的幅度仍趕不上租金、食物及其他生活成本上漲的速度。此外，他也對南方邊境的非法移民入境問題感到失望。
截至去年9月的2022預算年度，邊境巡邏隊在南方邊境共逮捕無證移民238萬次，創下新高紀錄。
在經濟方面，民主黨人對拜登的評價也一般，61%在經濟議題上對他表示贊同，對他整體表現的支持率則為75%，對於國家經濟當前的情況，民主黨甚至更悲觀，但支持度仍高於共和黨，36%民主黨人認為國家正前往對的方向前進，共和黨僅7%，41%的民主黨人認為經濟狀況良好，共和黨僅7%。
部分支持拜登表現的民主黨受訪者表示，他們對於後疫情時代美國的生活感到困惑，而且華府似乎經常完全放棄兩黨合作。
此民調於5月11日至15日實施，共訪問1680名成年人，誤差範圍為正負3.4個百分點。
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