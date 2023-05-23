我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／金塊約柯奇場均大三元 勇奪西區冠軍賽MVP

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死

拜登經濟施政僅33%贊同 民調：槍枝、移民處理也欠佳

編譯徐薏茹／綜合22日電
拜登聲望不振，美國人民對他在經濟、槍枝、移民的施政表現上尤其不滿。（美聯社）
拜登聲望不振，美國人民對他在經濟、槍枝、移民的施政表現上尤其不滿。（美聯社）

最新民調顯示，在拜登總統展開尋求連任競選之際，僅33%受訪者贊同拜登處理經濟問題的方式，認為經濟狀況良好的受訪者僅占24%。面臨高通膨、陷入困境的住房市場，以及國家債務可能違約的擔憂，公眾對拜登處理經濟的支持率仍然保持低點。

根據美聯社與NORC公共事務研究中心的民調，輿論對於拜登政府在槍枝、移民方面的施政同樣感到悲觀，僅31%受訪者贊同拜登處理重要敏感議題的表現。即使是民主黨也只有約一半的人贊同拜登處理移民及槍枝政策的表現。

整體上，40%受訪者贊同拜登的施政表現，與他在過去一年半大部分時間的支持率相似。

在取消疫情緊急狀態後，拜登政府的無證移民問題更加嚴重。(Getty Images...
在取消疫情緊急狀態後，拜登政府的無證移民問題更加嚴重。(Getty Images)

拜登政府任內經歷兩次較大幅度的社安金生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)，2022年調升5.9%，2023年調升8.7%。

佛州已退休的居民福特(Bob Vought)現在依靠社安金生活，他表示社安金生活成本調整的幅度仍趕不上租金、食物及其他生活成本上漲的速度。此外，他也對南方邊境的非法移民入境問題感到失望。

截至去年9月的2022預算年度，邊境巡邏隊在南方邊境共逮捕無證移民238萬次，創下新高紀錄。

在經濟方面，民主黨人對拜登的評價也一般，61%在經濟議題上對他表示贊同，對他整體表現的支持率則為75%，對於國家經濟當前的情況，民主黨甚至更悲觀，但支持度仍高於共和黨，36%民主黨人認為國家正前往對的方向前進，共和黨僅7%，41%的民主黨人認為經濟狀況良好，共和黨僅7%。

部分支持拜登表現的民主黨受訪者表示，他們對於後疫情時代美國的生活感到困惑，而且華府似乎經常完全放棄兩黨合作。

此民調於5月11日至15日實施，共訪問1680名成年人，誤差範圍為正負3.4個百分點。

拜登 民主黨 非法移民

上一則

債限違約只剩10天 拜登無法動用第14修正案

下一則

府會談判「債限」無進展 糾結在4個項目

延伸閱讀

葉倫公開致信麥卡錫 重申：6月1日國庫會花完

葉倫公開致信麥卡錫 重申：6月1日國庫會花完
拜登會麥卡錫債限談判 仍未達成協議

拜登會麥卡錫債限談判 仍未達成協議
紐時分析：G7對中國 其人之道還治其人之身

紐時分析：G7對中國 其人之道還治其人之身
債限危機當頭 民調：僅33%國人贊同拜登經濟施政

債限危機當頭 民調：僅33%國人贊同拜登經濟施政

熱門新聞

前紐約市市長朱利安尼。（美聯社）

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

2023-05-16 03:17
「通俄門」特別檢察官杜然。(美聯社資料照)

川普蒙冤？特檢官報告：FBI處理通俄門「嚴重失職」

2023-05-15 16:34
澤倫斯基20日下機時可看到機身印有法國的字樣。（路透）

聲東擊西？澤倫斯基提前抵日、未搭美軍機 日媒揭露是「這原因」

2023-05-20 06:40
嬰兒潮世代受惠於股市與房地產狂飆，留下的資產驚人。圖為金融中心曼哈頓的大樓。(路透)

史上最大財富轉移 嬰兒潮留下84兆遺產 恐加劇貧富差距

2023-05-16 06:10
圖為紐約大學畢業生互相拍照留念。(本報資料照片／記者許君達攝影)

畢業季求職難 哈佛生花9個月、提交逾百申請才獲工作

2023-05-22 11:30
「四方安全對話」（Quad）成員國領袖，左起：拜登總統、澳洲總理艾班尼斯、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪。（Getty Images）

美日印澳四方對話聯合聲明 幾乎毫不掩飾抨擊中國

2023-05-20 16:00

超人氣

更多 >
你存入萬元以上現金 銀行會做這件事

你存入萬元以上現金 銀行會做這件事
保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食

保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食
俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」
沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比

沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比
台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」

台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」