拜登經濟施政僅33%贊同 民調：槍枝、移民處理也欠佳

拜登聲望不振，美國人民對他在經濟、槍枝、移民的施政表現上尤其不滿。（美聯社）

最新民調顯示，在拜登 總統展開尋求連任競選之際，僅33%受訪者贊同拜登處理經濟問題的方式，認為經濟狀況良好的受訪者僅占24%。面臨高通膨、陷入困境的住房市場，以及國家債務可能違約的擔憂，公眾對拜登處理經濟的支持率仍然保持低點。

根據美聯社與NORC公共事務研究中心的民調，輿論對於拜登政府在槍枝、移民方面的施政同樣感到悲觀，僅31%受訪者贊同拜登處理重要敏感議題的表現。即使是民主黨 也只有約一半的人贊同拜登處理移民及槍枝政策的表現。

整體上，40%受訪者贊同拜登的施政表現，與他在過去一年半大部分時間的支持率相似。

在取消疫情緊急狀態後，拜登政府的無證移民問題更加嚴重。(Getty Images)

拜登政府任內經歷兩次較大幅度的社安金生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)，2022年調升5.9%，2023年調升8.7%。

佛州已退休的居民福特(Bob Vought)現在依靠社安金生活，他表示社安金生活成本調整的幅度仍趕不上租金、食物及其他生活成本上漲的速度。此外，他也對南方邊境的非法移民 入境問題感到失望。

截至去年9月的2022預算年度，邊境巡邏隊在南方邊境共逮捕無證移民238萬次，創下新高紀錄。

在經濟方面，民主黨人對拜登的評價也一般，61%在經濟議題上對他表示贊同，對他整體表現的支持率則為75%，對於國家經濟當前的情況，民主黨甚至更悲觀，但支持度仍高於共和黨，36%民主黨人認為國家正前往對的方向前進，共和黨僅7%，41%的民主黨人認為經濟狀況良好，共和黨僅7%。

部分支持拜登表現的民主黨受訪者表示，他們對於後疫情時代美國的生活感到困惑，而且華府似乎經常完全放棄兩黨合作。

此民調於5月11日至15日實施，共訪問1680名成年人，誤差範圍為正負3.4個百分點。