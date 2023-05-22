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外交、軍援豐收 澤倫斯基G7廣島行大贏家

編譯陳曉慈／綜合21日電
抗俄中的烏克蘭總統澤倫斯基趕到日本參加G7廣島峰會，受到各國領袖承諾支持，收獲豐富。圖為拜登總統(左)與澤倫斯基(右)21日參加工作會議。(美聯社)
抗俄中的烏克蘭總統澤倫斯基趕到日本參加G7廣島峰會，受到各國領袖承諾支持，收獲豐富。圖為拜登總統(左)與澤倫斯基(右)21日參加工作會議。(美聯社)

今年七大工業國集團(G7)高峰會21日在日本廣島市閉幕，烏克蘭總統澤倫斯基在閉幕前一天搭乘法國政府專機飛抵，趕上參與最後一天議程。媒體報導，澤倫斯基這次「外交、軍援兩豐收」，不僅得到盟邦「堅定不移」的支持承諾，也獲得美國更多軍援，可謂峰會最大贏家。

澤倫斯基出乎意料的廣島行，使烏克蘭外交取得重大收穫，將已鏖戰15個月的俄烏戰爭再次而且堅定地提到全球外交議程上。東道主日本首相岸田文雄表明，澤倫斯基能應邀親訪幾乎是「核戰噩夢」同義詞的廣島，是「亟具意義」的象徵。

岸田說，邀澤倫斯基親自出席，展現G7與烏克蘭團結一心、堅定不移的立場。拜登總統也說，美國及所有G7成員都支持烏克蘭，「我保證我們不會動搖」，俄羅斯總統普亭不會打消盟邦協助基輔抗俄的決心。

外交 拉攏印度、巴西等國正視俄國侵烏

烏克蘭總統澤倫斯基（右）及印度總理莫迪（左）出席G7峰會，20日兩人在廣島市一家...
烏克蘭總統澤倫斯基（右）及印度總理莫迪（左）出席G7峰會，20日兩人在廣島市一家飯店會晤。（美聯社）

法國總統馬克宏形容澤倫斯基此行為「改變遊戲規則」，並表示廣島峰會是說服印度及巴西等主要開發中國家正視俄國侵烏行動的難得機會。包括印度、巴西、越南和印尼的領袖都受邀以非成員國身分出席擴大會議，澤倫斯基也藉機拉攏過去未曾或幾無譴責俄國侵烏行為的少數國家，呼籲各國正視莫斯科的行徑。

馬克宏就說，俄烏戰爭不只是歐洲人的事，廣島G7峰會是和G7成員以外的夥伴，商討、交換意見並說服它們的良機，例如印度等「全球南方」國家並未常與烏克蘭交換意見。

軍援 獲美支持盟軍提供F-16 重大進展

軍援方面，拜登在會上承諾將提供烏克蘭更多彈藥、火砲、裝甲車，並首肯盟國提供美製F-16戰機。

烏克蘭總統辦公廳主任葉爾馬克說，美國這波軍援包括美製「海馬斯」火箭系統的彈藥、火砲的砲彈、反坦克導向飛彈和熱像系統等，估計總值3.75億美元。

自俄烏去年2月開戰以來，拜登一直反對援助美製F-16戰鬥機予烏克蘭，以免戰事升高，卻在這次峰會中首次改口，不反對盟邦提供，並答應烏克蘭飛行員接受駕駛訓練。F-16將是烏克蘭迄今獲得的最先進軍備支援。澤倫斯基雖坦言，他知道這並不會對戰況造成立即影響，但仍將美方此舉稱為「重大進展」。

烏克蘭 澤倫斯基 G7

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