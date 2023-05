今年初美國射下一個疑似來自中國的間碟氣球 ,引發兩國關係緊張,不過美國總統拜登 於21日最新表示,華府和北京 的關係應該「很快地」就會破冰。

正在參加日本廣島G7高峰會的拜登對記者表示,「它(氣球)被射下,而有關彼此對話的一切都改變了。我想你們將會看到那種情況很快地開始解凍」。

#BREAKING President Biden says US, China ties should see a 'thaw very shortly' pic.twitter.com/XbQJusG2Ae