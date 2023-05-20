澤倫斯基飛抵G7峰會會場廣島 一落地立刻推文

烏克蘭總統澤倫斯基20日下午飛抵日本廣島機場。（Getty Images）

烏克蘭總統澤倫斯基 20日下午約3點半，搭法國政府的飛機抵達日本 的廣島機場，約10分鐘後，他獨自下機，步上日方鋪設的紅地毯，但並未看到烏克蘭第一夫人歐倫娜。他預定出席21日的7大工業國集團（G7 ）高峰會最後1天會議。

影片來源：YouTube INQUIRER.net

日本放送協會（NHK）報導，澤倫斯基搭乘的飛機一降落廣島機場，他就以自己的社群媒體「推特」帳號推文寫道，「日本。G7。（是）和烏克蘭的夥伴、以及朋友們舉行的重要會議。為了我們的勝利，（加強）進一步的合作與安全。今天可能更靠近和平。」

Japan. G7. Important meetings with partners and friends of Ukraine. Security and enhanced cooperation for our victory. Peace will become closer today. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 20, 2023

澤倫斯基這次在日本期間，將和擔任今年G7輪值主席的日本首相岸田文雄舉行領袖會談，另正研擬參訪廣島當地的（原爆）和平紀念資料館，並向原爆慰靈碑獻花。