澤倫斯基飛抵G7峰會會場廣島 一落地立刻推文

烏克蘭總統澤倫斯基 20日下午約3點半,搭法國政府的飛機抵達日本 的廣島機場,約10分鐘後,他獨自下機,步上日方鋪設的紅地毯,但並未看到烏克蘭第一夫人歐倫娜。他預定出席21日的7大工業國集團(G7 )高峰會最後1天會議。

影片來源:YouTube INQUIRER.net

日本放送協會(NHK)報導,澤倫斯基搭乘的飛機一降落廣島機場,他就以自己的社群媒體「推特」帳號推文寫道,「日本。G7。(是)和烏克蘭的夥伴、以及朋友們舉行的重要會議。為了我們的勝利,(加強)進一步的合作與安全。今天可能更靠近和平。」

Japan. G7. Important meetings with partners and friends of Ukraine. Security and enhanced cooperation for our victory. Peace will become closer today.