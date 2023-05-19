我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蛋價狂跌 南加華人超市搶購「不買就虧了」

知情人士：澤倫斯基將現身日本廣島 親自參加G7峰會

英日結半導體夥伴 降低對台依賴 還要辦歷年最大陸上軍演

編譯黃淑玲／綜合報導
英國首相蘇納克(左)與日本首相岸田文雄(右)在工作餐會前合影，兩國將共同發表「廣島協議」，英國擬減少對台灣的半導體依賴。（美聯社）
英國首相蘇納克(左)與日本首相岸田文雄(右)在工作餐會前合影，兩國將共同發表「廣島協議」，英國擬減少對台灣的半導體依賴。（美聯社）

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）到日本參加七大工業國集團（G7）廣島峰會活動時，將宣布與日本建立半導體戰略夥伴關係，以促進英國晶片供應鏈多元化，降低地緣政治風險。英日並規畫今年稍晚舉行歷來規模最大的雙邊陸上軍演。

金融時報（FT）報導，英國政府預定19日發表半導體戰略，在戰略中明列英國晶片產業面臨的危險，主要是供應來源倚靠包括台灣在內的少數國家。

FT指出，英國政府的半導體戰略將強調，英國需要降低由地緣政治敏感地區進口半導體的依賴，例如台灣。台灣是全球最大的晶片製造國，長期受到鄰近大國中國的威脅。知情官員表示，戰略裡會特別點出供應鏈必須多元化，應該和日本這些國際同伴更加緊密合作。

蘇納克表示，與日本的半導體夥伴關係包含「雄心勃勃的研發合作與技能交換」，強化兩國國內相關產業、增進供應鏈韌性。

此外，英日將建立再生能源夥伴關係，尋求在英國、日本以及第三國加速推動潔淨能源。

英國與日本兩國計畫在峰會前發表「廣島協議」，半導體夥伴關係是其中一環。協議範疇廣及經濟、安全、能源和科技合作。

英國即將公布的半導體戰略，預算10億英鎊，聚焦於晶片產業在英國的中程發展。這經費規模遠低於美國的晶片法案和歐盟的歐洲晶片法案。美國的晶片法案提供520億美元的補貼與獎勵，扶植企業在美國當地製造晶片。歐盟的歐洲晶片法則提供430億歐元的政府補助。

不過，英國半導體產業組織「務實半導體」共同創辦人懷特認為，以英國小很多的經濟規模與工業基礎，10億英鎊是個頗適當的水準。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在飛往日本參加G7會議的飛機上，與媒體記...
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在飛往日本參加G7會議的飛機上，與媒體記者談話。(美聯社)

英國 晶片 日本

上一則

拜登預告拜習會 時間未定 美中商務部長下周先會面

下一則

談烏俄戰與中國之外…「AI規範」成G7新議題

延伸閱讀

英日同意中國構成體制性挑戰 G7對中政策應一致

英日同意中國構成體制性挑戰 G7對中政策應一致
尹錫悅將訪廣島赴G7峰會 時隔2週再會岸田文雄

尹錫悅將訪廣島赴G7峰會 時隔2週再會岸田文雄
G7峰會開幕前 中國艦艇罕見包夾日本離島

G7峰會開幕前 中國艦艇罕見包夾日本離島
一周內兩家英國電信商宣布大裁員 逾6萬人將丟飯碗

一周內兩家英國電信商宣布大裁員 逾6萬人將丟飯碗

熱門新聞

馬斯克在推特正式宣布琳達·亞卡里諾出任推特新CEO。(Getty Images)

馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她

2023-05-12 14:35
前紐約市市長朱利安尼。（美聯社）

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

2023-05-16 03:17
川普在被法院判賠女作家的次日，即上CNN對全國觀眾直播的里民大會節目，雖然主持人不斷逼問關鍵問題，但都被川普四兩撥千金閃避。（截自CNN）

川普里民大會成「70分鐘謊言奇觀」 CNN執行長回應了

2023-05-12 02:26
北美原住民的祖先可能自中國遷徙(Pexels)。

快看世界／位於北美的原住民 竟與中國有血緣關係？

2023-05-12 15:50
「通俄門」特別檢察官杜然。(美聯社資料照)

川普蒙冤？特檢官報告：FBI處理通俄門「嚴重失職」

2023-05-15 16:34
土耳其總統大選計票中。(美聯社)

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

2023-05-14 21:17

超人氣

更多 >
醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升

醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升
創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷

創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷
苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義

苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義
研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷

研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷
用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢