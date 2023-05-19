英日結半導體夥伴 降低對台依賴 還要辦歷年最大陸上軍演

英國首相蘇納克(左)與日本首相岸田文雄(右)在工作餐會前合影，兩國將共同發表「廣島協議」，英國擬減少對台灣的半導體依賴。（美聯社）

英國 首相蘇納克（Rishi Sunak）到日本 參加七大工業國集團（G7）廣島峰會活動時，將宣布與日本建立半導體戰略夥伴關係，以促進英國晶片 供應鏈多元化，降低地緣政治風險。英日並規畫今年稍晚舉行歷來規模最大的雙邊陸上軍演。

金融時報（FT）報導，英國政府預定19日發表半導體戰略，在戰略中明列英國晶片產業面臨的危險，主要是供應來源倚靠包括台灣在內的少數國家。

FT指出，英國政府的半導體戰略將強調，英國需要降低由地緣政治敏感地區進口半導體的依賴，例如台灣。台灣是全球最大的晶片製造國，長期受到鄰近大國中國的威脅。知情官員表示，戰略裡會特別點出供應鏈必須多元化，應該和日本這些國際同伴更加緊密合作。

蘇納克表示，與日本的半導體夥伴關係包含「雄心勃勃的研發合作與技能交換」，強化兩國國內相關產業、增進供應鏈韌性。

此外，英日將建立再生能源夥伴關係，尋求在英國、日本以及第三國加速推動潔淨能源。

英國與日本兩國計畫在峰會前發表「廣島協議」，半導體夥伴關係是其中一環。協議範疇廣及經濟、安全、能源和科技合作。

英國即將公布的半導體戰略，預算10億英鎊，聚焦於晶片產業在英國的中程發展。這經費規模遠低於美國的晶片法案和歐盟的歐洲晶片法案。美國的晶片法案提供520億美元的補貼與獎勵，扶植企業在美國當地製造晶片。歐盟的歐洲晶片法則提供430億歐元的政府補助。