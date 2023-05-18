債限危機擴至外交 紐時：拜登要向G7各國保證不違約

拜登 總統17日啟程前往日本 廣島出席七大工業國組織(G7 )峰會，七國領袖年度峰會其中一個重要目的是維持世界經濟穩定，但「紐約時報」評論指出，今年對全球經濟穩定的主要潛在威脅來自美國。

當拜登抵達廣島時，距美國債務違約的限期還餘下兩周，違約不僅動搖美國經濟，還會波及峰會的其他國家，因此拜登必須向這些國家保證會避免出現這種情況。

財政部長葉倫上周在日本的G7財長及央行行長會議上警告，違約將引發全球經濟衰退，有可能削弱美國的全球經濟領導地位，並引發對美國捍衛國家安全能力的質疑。

外交是內政的延伸，正因為美國國內的嚴重問題，顛覆了拜登的外交努力，他在最後一刻決定在峰會之後馬上回國，取消了原計畫在日本之後，到巴布亞紐幾內亞及澳洲的訪問。

紐時指出，拜登不再是世界舞台上無可匹敵超級大國的指揮官，而是一位四面楚歌的領導人，被迫趕回國內以避免一場自己製造出來的災難。

這種不穩定性已成為華盛頓的新常態，在國際事務，盟國愈來愈看到美國在某些部分已失去最重要的穩定力量；在國內，政府動輒長期停擺、銀行業危機、債務上限之爭，甚至政治暴力等，在過去都是不可想像的，不少盟國領袖已將美國的不可預測性納入考量。

加州前民主黨籍聯邦眾議員、現任「伍德羅∙威爾遜國際學者中心」主席哈曼(Jane Harman)認為，美國最大的威脅是自己，在世界上的領導地位正被內部的功能障礙所侵蝕。

但白宮國家安全會議發言人柯比(John Kirby)有意淡化債務違約問題對G7峰會的影響，堅稱其他國家領袖不要擔心，又說他們會理解拜登縮短行程的必要性，「他們明白，總統必須專注於確保我們不會違約」。

分析人士表示，拜登提前回國的決定，加劇了人們對美國對亞太地區承諾的質疑，或會留下真空給中國填補。

白宮警告，違約只會讓美國的對手更加膽大妄為，並指責是共和黨玩火所致。

(影音製作：尤昱程 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

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