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債限仍未解 拜登赴日參加G7峰會：美不會違約

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統17日啟程，乘坐空軍一號前往日本廣島，出席19日開始的G7峰會。(美聯社)
拜登總統17日啟程，乘坐空軍一號前往日本廣島，出席19日開始的G7峰會。(美聯社)

確保談判成果 周末即返國

啟程前往日本廣島(Hiroshima)參加七大工業國集團(G7)高峰會議之前，拜登總統17日在白宮羅斯福廳(Roosevelt Room)宣布，有信心美國能夠避開債務違約及慘重後果。他表示，白宮與共和黨國會議員的對話進展順利。為了確保債限談判取得具體成果，拜登在峰會結束後立即將於周末返國。

美聯社報導，拜登發表態度樂觀的談話之後，雙方談判代表將持續磋商，目標是敲定最終版本的政府預算支出提案，以便讓共和黨同意調高國債上限，否則聯邦政府最快將於6月1日發生債務違約，屆時各種金融動盪恐將隨之而來。

拜登發表談話時說：「我有信心我們可以針對預算取得協議，美國不會違約。」

報導指出，雙方談判代表17日晚間在國會大廈閉門會議持續磋商。

麥卡錫樂觀 稱拜登已讓步

國會共和黨參眾議員17日在國會山莊前重申刪減預算的重要性，眾議長麥卡錫(中)對債...
國會共和黨參眾議員17日在國會山莊前重申刪減預算的重要性，眾議長麥卡錫(中)對債限談判表示樂觀。(美聯社)

共和黨籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)同樣展現樂觀態度，並稱拜登已經做出妥協。

雖然拜登表示預算談判跟債限問題是分開的，麥卡錫則說，先前拒絕交涉的拜登如今「終於讓步」。麥卡錫17日對媒體說：「持續努力中，我們今天晚上將持續磋商。」他表示：「我們會一直做到把事情完成。」

拜登表示，16日出席白宮橢圓形辦公室會議的所有與會者，包括副總統賀錦麗、麥卡錫、眾院民主黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)、參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)，都同意美國不應該發生債務違約。

「如果我們無法繳交帳單，美國經濟與美國民眾將面臨災難。」拜登並表示：「所有與會者都同意這一點，我們將繼續合作，因為我們別無選擇。我們要為國家做正確的事情。我們必須往前走。」

雙方派代表 繼續磋商債限

拜登說，在廣島參加G7峰會期間，會與白宮官員隨時保持聯絡。拜登原本排訂在廣島峰會結束後，轉往澳洲及巴布亞紐幾內亞訪問，但行程已經取消，拜登訂於21日回到華府。

美聯社報導，拜登與麥卡錫已各自推派少數談判代表持續磋商，希望盡快取得協議。

拜登派出的談判代表包括白宮顧問芮契提(Steve Ricchetti)、立法事務主任泰瑞爾(Louisa Terrell)、白宮預算管理局(OMB)局長楊格(Shalanda Young)。麥卡錫推派的談判代表包括路易斯安納州聯邦眾議員葛瑞夫斯(Garret Graves)。麥卡錫說，17日晚間將親自參加談判，周末期間也會留在華府繼續磋商。

(影音製作：尤昱程  訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

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