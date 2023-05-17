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拜登怪川普任內大幅增加國債 華郵：非明智之舉

記者顏伶如／綜合報導
如果白宮與國會眾院未能在5月底達成債限協議，美國與全球將爆發難以估計的金融危機。圖為16日華爾街的紐約證交所。(Getty Images)
如果白宮與國會眾院未能在5月底達成債限協議，美國與全球將爆發難以估計的金融危機。圖為16日華爾街的紐約證交所。(Getty Images)

白宮與共和黨國會議員即將針對國債上限問題攤牌之際，拜登總統10日表示：「前一任政府，前一位在白宮執政四年的人，光是四年當中就讓國債增加40%。」華盛頓郵報分析，拜登設法為31兆國債從何而來提供背景說明，面對共和黨批評嚴重浪費預算，拜登回擊方式是怪罪前總統川普

拜登10日在紐約州瓦哈拉(Valhalla)發表談話時指出，川普執政四年讓國債增加40%。他說，過去十年來，造成國債大幅成長的主因，除了新冠疫情影響之外，就是2017年國會通過並在川普簽署後生效的減稅法案。拜登指出，共和黨如果想要尋找對象為龐大的國債承擔責任，應該找川普算帳才對。

根據財政部國債統計網站debt to the penny資料，川普2017年上台時國債不到20兆，卸任時則有27.8兆，增加幅度將近39%。自從拜登上台後，國債又增加13%。川普任期最後10個月裡增加的4.3兆國債與新冠疫情爆發有關，政府為了搶救經濟必須大手筆紓困，紓困方案當時獲得兩黨高度支持。

華郵分析，拜登曾經批評川普對於疫情的處理方式，卻不曾質疑政府為了抗疫而投注大量預算。

報導指出，把國債增加歸咎給某一位特定總統並非明智之舉，因為許多因素不是總統能夠掌控，「經濟大衰退」(Great Recession)與新冠疫情都是實例。

社安金與俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險(Medicare)受到民眾高度歡迎，拜登與共和黨都承諾商量預算支出時不會涉及這兩項社會福利計畫。事實上，社安金與紅藍卡支出訂有自動機制，不受每年國會撥款影響，如果要限制社安金、紅藍卡預算支出，國會議員必須另行表決通過新法，因為這兩項計畫屬於「應享權利」(entitlements)，民眾只要符合資格就保證能領得到福利。

華郵指出，拜登討論過去十年的國債，2012年歐巴馬任內推出的「美國納稅人減稅法案」(American Taxpayer Relief Act)剛好不包括在內，但歐巴馬任內減稅政策讓國債從2013年至2023年間增加2.2兆，相較之下川普減稅則讓國債增加1.35兆，疫情支出讓國債另外增加3.7兆。

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