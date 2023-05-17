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杭特中國金主捐賓大智庫1.05億 拜登家族海外資金又引質疑

記者胡玉立／綜合報導
賓州大學在華府的拜登中心曾被找到有機密文件，現又傳出該中心收受與拜登兒子杭特（右）有關的中國金主捐贈的1.05億元。（路透）
賓州大學在華府的拜登中心曾被找到有機密文件，現又傳出該中心收受與拜登兒子杭特（右）有關的中國金主捐贈的1.05億元。（路透）

每日郵報(Daily Mail)報導，與杭特·拜登(Hunter Biden)有關的中國金主，向拜登總統支持的智庫所在地的賓州大學捐款1億500萬元。拜登家族與外國政府之間的親近關連，因這椿事件再次引發質疑。但賓州大學發言人強調，沒有一分來自中國的資金流向拜登智庫。

拜登之前曾被發現在他卸下兩任副總統職務後，將部分機密文件留在賓大智庫「拜登外交和全球參與中心」(Penn Biden Center for Diplomacy and GlobalEngagement)。

透明度監督組織「美國公共信託」(American for Public Trust，APT)取得的財務紀錄顯示，「拜登外交和全球參與中心」接受了來自中國的鉅額捐款；短短三年內，中國金主捐款達1億500萬元，幾乎是過去報導過的兩倍。有的金主與拜登次子杭特的商業交易有關。

APT執行總監蘇德蘭 (Caitlin Sutherland)向每日郵報表示，文件顯示賓大從國外獲得令人難以置信的大量支持，這將讓拜登家族的商業交易蒙上更多陰影。

捐款的中國金主包括Cathay Fortune私募股權公司以及中國招商銀行(China Merchant Bank)等等。紀錄顯示，擁有洛陽鉬業 (CMOC Group Limited)控股權的Cathay Fortune私募股權公司，2019年向賓大捐贈100萬元。2016年洛陽鉬業曾在杭特·拜登2013年創立的BHR投資公司協助下，買下剛果民主共和國一座鈷礦。

此外，2018年和2019年中國招商銀行向賓大捐贈超過550萬元。該銀行將賓大著名的華頓商學院(Wharton School of Business)稱為「戰略合作夥伴」；據北京官媒「中國日報」(China Daily)報導，華頓商學院全球倡議副院長也稱該銀行為「長期合作夥伴 」。

賓州大學發言人強調，「沒有任何匿名捐助的外國資金，也沒有外國資金被定向流入到賓大拜登中心。」「賓大按要求報告了所有外國捐款，且均已在教育部網站公開了一段時間。」不過，教育部在2020年底停止公布外國大學捐款者身分。

拜登 教育部 賓州

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