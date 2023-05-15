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澤倫斯基訪德法 馬克宏：烏戰開打 俄國已成中國附庸

編譯陳韻涵／綜合14日電
烏克蘭總統澤倫斯基(左)突訪巴黎，爭取歐盟成員國支持，受到法國總統馬克宏歡迎。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基(左)突訪巴黎，爭取歐盟成員國支持，受到法國總統馬克宏歡迎。(歐新社)

法國總統馬克宏在14日刊出的專訪中表示，俄烏戰爭過後，俄羅斯已失去地緣政治地位，變成中國的附庸；烏克蘭總統澤倫斯基14日先後訪問德國與法國，形容德國是真正的朋友，並稱每次訪法，烏軍的攻防能力都擴張。

馬克宏在「Opinion 」報紙專訪中表示，「事實上，俄國已成為中國的附庸，無法觸及波羅的海，因為這場戰爭促使瑞典和芬蘭加入北約。」

馬克宏當天稍晚在巴黎會見澤倫斯基前表示，「這在兩年前是始料未及的，這已是(俄國)地緣政治的挫敗」，「俄國絕對不可能贏得這場軍事戰爭，將由我們決定如何幫助烏克蘭反攻，以及商討和談的安全保障。」

馬克宏表示，「我總說，歐洲的安全結構終將完全捍衛烏克蘭，但也必須設想不與俄國對抗並重建可持續的勢力平衡。」

澤倫斯基14日晚抵達巴黎會見馬克宏，專機抵達法國空軍基地時，他推文寫道：「每次造訪巴黎，烏克蘭防衛和進攻能力都同步擴張。」

俄軍全面侵烏以來，馬克宏第二度在總統府歡迎澤倫斯基。法國總統府表示，烏法總統於晚宴期間討論法國支持烏克蘭「緊迫的軍事和人道需求」，「重申法國和歐洲堅定不移地支持恢復烏克蘭的合法權利並捍衛其基本利益」。

烏軍準備反攻之際，澤倫斯基造訪歐洲多國取得盟國的軍援承諾，他表示，「(烏克蘭)對歐洲關係更加堅實，俄國壓力日增。」

當天稍早，澤倫斯基訪問德國，並在柏林與德國總理蕭茲會談。

德國政府已宣布提供烏克蘭27億歐元軍援，這是烏克蘭遭入侵後，德國提出的最大規模軍援方案。

澤倫斯基在德國總統官邸的訪賓留言簿寫道：「在烏克蘭現代史上最具挑戰性的時刻，德國證明自身是我國真正的朋友和可靠盟邦，堅決地跟奮力捍衛自由和民主價值的烏克蘭人民站在一起。」

澤倫斯基在聯合記者會中指出，烏克蘭的目標是解放獲國際承認國界之內的土地。

華盛頓郵報引述外洩的美國情報稱澤倫斯基曾考慮嘗試占領適於用作對俄和談籌碼的俄國地區，但此舉將破壞他與西方的共識；澤倫斯基被問到華郵報導時說：「我們不攻擊俄國領土，我們解放自己的合法領土。」

烏克蘭總統澤倫斯基(左)訪問柏林，爭取歐盟成員國支持，受到德國總理蕭茲歡迎。(路...
烏克蘭總統澤倫斯基(左)訪問柏林，爭取歐盟成員國支持，受到德國總理蕭茲歡迎。(路透)

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