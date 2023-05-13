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黑幫綁架、貪官敲詐… 無證客遞解到墨更慘

記者顏伶如／綜合報導
防疫遣返令取消第一天，雖然美國邊境的收容中心已人滿為患，但秩序還算穩定。（Getty Images)
防疫遣返令取消第一天，雖然美國邊境的收容中心已人滿為患，但秩序還算穩定。（Getty Images)

美國法典第42卷(Title 42)的防疫遣返令11日晚間11時59分過後結束，紐約時報12日報導，根據美國邊境安全新規，無證移民想要申請庇護將變得困難，許多無證客的下場將是迅速被遞解到墨西哥，淪為當地犯罪黑幫與貪腐政府官員聯手剝削目標，庇護申請審理過程則耗時冗長，恐怕拖延數年沒有結果。

防疫遣返令結束之後，墨西哥對於協助美國遏止美墨邊境非法入境潮，扮演角色更加關鍵；報導指出，拜登政府官員上周與墨西哥政府討論時，墨方表示願意接納被美國遣送出境的非墨西哥籍移民，讓這些移民在墨西哥境內等候庇護申請結果。

不過，報導指出，美國境內庇護制度積案問題嚴重，墨西哥也不遑多讓，在墨西哥等候庇護案件審理，常常一拖好幾年沒有下文。

人權組織指出，被遣送到邊境地帶墨西哥城市的無證客，幾乎每天活在雙重威脅的恐懼當中，除了犯罪黑幫之外，還有答應美國政府協助打擊非法入境的墨西哥官員。

美墨邊境數周來湧入的無證客爆增，聯邦及州政府都加派軍人及國民兵支援。（Getty...
美墨邊境數周來湧入的無證客爆增，聯邦及州政府都加派軍人及國民兵支援。（Getty Images）

非營利移民權益倡議團體「人權第一」(Human Rights First)日前公布報告指出，自從拜登總統2021年1月上台以來，被遣送到墨西哥以及在美墨邊境遭查緝的無證客當中，將近1萬3500人曾經遭受攻擊，某些案例是墨西哥官員跟犯罪集團聯手敲詐無證客。

26歲哥倫比亞籍婦女霍塔多(Yuri Hurtado)便說，墨西哥不是一個安全的國家。今年3月，她跟六名家人為了逃離家鄉的貧窮與暴力一起踏上偷渡之旅，在靠近美墨邊境的馬塔摩羅斯(Matamoros)移民安置中心裡，每天接到黑幫集團恐嚇電話。她說，兩個姊妹、姊夫以及年僅2歲、5歲的外甥上周在一趟巴士旅途中遭到黑幫綁架，幫派份子要她拿出4000美元贖金才願意放人，否則就要開始摘取肉票器官。

她說，黑幫要求的金額是她無力支付的，墨西哥警方則不願幫忙，報案時只得到制式回應。

墨西哥政府上周表示，去年有2000多名無證移民在墨西哥境內遭到犯罪組織綁架。

墨西哥 移民 庇護

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