1800人湧入艾爾帕索 官員：收容大批無證客 才是考驗

艾爾帕索市的無證客排隊準備上巴士，被送往另一個隔離中心，不必馬上被遣返。（美聯社）

因應新冠疫情而拒絕無證移民 的「美國法典第42條」(Title 42)落幕，暫時未見無證移民洶湧而至而讓人鬆一口氣，然而位於美墨邊境的德州 城市艾爾帕索(El Paso)的官員認為，未來日子才是真正的考驗。

在「第42條」告終後恢復使用已實施數十年的「美國法典第8條」(Title 8，即「外國人與國籍法」)。據此，政府須讓所有無證移民走完所有庇護 申請程序，才能決定是否驅逐出境，因此所有被截獲的無證移民起碼都能入境及獲釋，住在庇護中心等待移民法庭審理申請，若理由不充分才能駁回申請，將他們驅逐出境。

美國政府鼓勵無證客自首，圖為9日一批無證客在自首前集體祈禱。（美聯社）

艾爾帕索市長李瑟(Oscar Leeser)指出，難以確實知道有多少人會獲得釋放及進入社區，因此未來才是真正考驗；他透露現已有1800人釋放到艾爾帕索，居住在150個庇護中心內。

艾爾帕索副市政經理達戈斯蒂諾(Mario D'Agostino)則說，未來數天將會知道有多少人獲釋，但到目前為止仍未見到該市人口急劇增加。

他解釋，這些無證移民絕大部分都不會住在艾爾帕索，而是由市政府將他們運送到另一個目的地。因此最重要的，就是將無證移民移送到下一個目的地的能力，包括巴士及飛機等。

達戈斯蒂諾又說，該市目前仍有庇護能力，但由於需要四、五天時間集齊一定數目的無證移民才運送到下一個目的地，所以現有的庇護中心很快擠滿人而影響收容能力。

與此同時，聚集在美墨邊境德州格蘭德河谷(Rio Grande Valley)地區的無證移民持續增加，德州公共事業公司艾爾帕索水力公司( El Paso Water) 與當地一個非政府組織協調，警告這些無證移民穿越格蘭德河時入境時，隨時會發生危險。

由於最近出現強降雨，加上附近大壩即將放水，故預計格蘭德河未來數天水位會持續上升。

艾爾帕索水力公司發言人說，每年灌溉季節都會放水，這對許多農民和社區來說至關重要，故此希望社區及這些移民知道，試圖過河時隨時會有危險。