我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支票詐欺拒付款 南加華人遇惡房客

NBA／攻守碾壓勇士 湖人淘汰衛冕軍、西冠決戰金塊

1800人湧入艾爾帕索 官員：收容大批無證客 才是考驗

編譯盧炯燊／綜合12日電
艾爾帕索市的無證客排隊準備上巴士，被送往另一個隔離中心，不必馬上被遣返。（美聯社）
艾爾帕索市的無證客排隊準備上巴士，被送往另一個隔離中心，不必馬上被遣返。（美聯社）

因應新冠疫情而拒絕無證移民的「美國法典第42條」(Title 42)落幕，暫時未見無證移民洶湧而至而讓人鬆一口氣，然而位於美墨邊境的德州城市艾爾帕索(El Paso)的官員認為，未來日子才是真正的考驗。

在「第42條」告終後恢復使用已實施數十年的「美國法典第8條」(Title 8，即「外國人與國籍法」)。據此，政府須讓所有無證移民走完所有庇護申請程序，才能決定是否驅逐出境，因此所有被截獲的無證移民起碼都能入境及獲釋，住在庇護中心等待移民法庭審理申請，若理由不充分才能駁回申請，將他們驅逐出境。

美國政府鼓勵無證客自首，圖為9日一批無證客在自首前集體祈禱。（美聯社）
美國政府鼓勵無證客自首，圖為9日一批無證客在自首前集體祈禱。（美聯社）

艾爾帕索市長李瑟(Oscar Leeser)指出，難以確實知道有多少人會獲得釋放及進入社區，因此未來才是真正考驗；他透露現已有1800人釋放到艾爾帕索，居住在150個庇護中心內。

艾爾帕索副市政經理達戈斯蒂諾(Mario D'Agostino)則說，未來數天將會知道有多少人獲釋，但到目前為止仍未見到該市人口急劇增加。

他解釋，這些無證移民絕大部分都不會住在艾爾帕索，而是由市政府將他們運送到另一個目的地。因此最重要的，就是將無證移民移送到下一個目的地的能力，包括巴士及飛機等。

達戈斯蒂諾又說，該市目前仍有庇護能力，但由於需要四、五天時間集齊一定數目的無證移民才運送到下一個目的地，所以現有的庇護中心很快擠滿人而影響收容能力。

與此同時，聚集在美墨邊境德州格蘭德河谷(Rio Grande Valley)地區的無證移民持續增加，德州公共事業公司艾爾帕索水力公司( El Paso Water) 與當地一個非政府組織協調，警告這些無證移民穿越格蘭德河時入境時，隨時會發生危險。

由於最近出現強降雨，加上附近大壩即將放水，故預計格蘭德河未來數天水位會持續上升。

艾爾帕索水力公司發言人說，每年灌溉季節都會放水，這對許多農民和社區來說至關重要，故此希望社區及這些移民知道，試圖過河時隨時會有危險。

移民 庇護 德州

上一則

佛州無證客收容所 1少年突昏迷不治 衛生部調查

下一則

防疫遣返令失效 邊界大致平靜 大批無證客搶上網登記

延伸閱讀

防疫遣返令終結 無證客湧入紐約

防疫遣返令終結 無證客湧入紐約
佛州法院判決禁「移民假釋」 德州跟進批白宮違法

佛州法院判決禁「移民假釋」 德州跟進批白宮違法
防疫遣返令終結現邊境危機 亞利桑納籲宣布緊急狀態

防疫遣返令終結現邊境危機 亞利桑納籲宣布緊急狀態
黑幫威脅、庇護審理耗時長 無證客達陣後繼續面臨難關

黑幫威脅、庇護審理耗時長 無證客達陣後繼續面臨難關

熱門新聞

英國凱特王妃頭戴桂冠水晶銀飾出席6日國王查理三世加冕大典。（美聯社）

英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」

2023-05-06 08:23
英國國王查理三世（右）6日舉行加冕大典，兒子威廉王子（中）在宣誓後親吻父親臉頰。（截取自NBC直播影片）

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

2023-05-06 08:36
哈利（中後）的臉被姑姑安妮長公主（中前）的帽子上面羽毛裝飾擋住。（截取自The Sun影片）

哈利被姑姑頭上「那一根」擋住畫面 皇室打壓奇招？

2023-05-06 12:45
德州達拉斯郊區的「艾倫名品暢貨中心」購物商城6日下午驚傳槍擊案後，大批警力趕抵現場。(美聯社)

德州購物中心驚傳槍擊 至少8死7傷 槍手遭警擊斃

2023-05-06 22:25
研究指出，安全的退休儲蓄個人要37萬元，夫妻要70萬元，但嬰兒潮世代四成手邊並沒有退休儲蓄。（Getty Images）

嬰兒潮世代4成沒退休積蓄 研究：67歲存到年薪10倍才夠

2023-05-09 02:30
德州最南部城市布朗斯維爾一部休旅車衝撞在路邊巴士站牌下等車的民眾，造成7死6傷。圖為事故現場工作人員將休旅車拖走。(美聯社)

休旅車衝撞德州庇護所附近民眾 至少8死9傷 兇嫌疑針對移民

2023-05-07 22:25

超人氣

更多 >
搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙

搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙
熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優

熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優
買房碰上這五個問題 不值得買

買房碰上這五個問題 不值得買
地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期
盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了