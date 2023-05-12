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李尚福被美國制裁 金融時報：中美防長香格里拉對話會晤機會低

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李尚福被美國制裁 金融時報：中美防長香格里拉對話會晤機會低

中央社／12日電
美國國防部長奧斯丁。 （美聯社）
美國國防部長奧斯丁。 （美聯社）

金融時報報導，中國已向美國表示，由於中國國防部長李尚福被美國制裁，成為李尚福與美國國防部長奧斯丁在6月於新加坡舉行的「香格里拉對話」會晤的最新障礙，兩人會晤的機會低。

金融時報11日報導形容，中國向中美外長進行雙邊會晤潑冷水。

報導指出，奧斯丁（Lloyd Austin）想跟李尚福在「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）舉行時會晤，但國務院2018年9月宣布，時任中共中央軍委裝備發展部長李尚福因涉及與俄羅斯軍火商的「重大交易」，被美國列為制裁對象。

報導指出，美國向中國表示，制裁不妨礙兩人在第三個國家會晤，但知情人士說，對中國來說這幾乎是沒有可能。目前美國政府沒有取消對李尚福制裁的意向。

報導引述五角大樓指出，美國想與中國軍方領導有開放的溝通管道，並歸咎於中國造成現在的僵局，「是中國決定忽略、拒絕或取消美國多次要求高層級溝通。」

中國駐美大使館則表示，中美兩國正進行必要的溝通；近期美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）11日與中國商務部長王文濤會面，此前又與中國外長秦剛舉行會談。

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平2022年11月在峇里島會晤，並同意需要穩定兩國關係，但今年2月發生美國上空出現中國偵測氣球事件，令兩國關係陷入僵局。

兩國目前正就美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪問中國事宜商討。

報導指出，北京目前猶豫是否接受布林肯訪中，因為北京關注美方可能會就偵測氣球事件發表報告。

華盛頓智庫德國馬歇爾基金會中國專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，東南亞國家對於中美加劇競爭及欠缺高層級對話的不安正增加，如果李尚福及奧斯丁沒有在新加坡會晤，這些國家會感震驚。

葛來儀又表示，「問題是這些國家會怪責美國還是中國？」她的認知是這些國家認為美國已經尋求與中方接觸，但卻一直碰壁。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國專家白明（Jude Blanchette）表示，這場爭議反映了雙方內部的政治力量如何影響兩國關係的穩定性，中國拒絕與美國會晤的時間拖得越久，越多歐洲和亞洲國家會認為是中國不願配合。

喬治城大學教授麥艾文（Evan Medeiros）表示，美國要達到威懾和制約中國的目的，最好的方法是向其亞洲盟友展示自己永遠開放與中國對話，並需要找一個折衷方法來達到目的。

奧斯丁 新加坡 北京

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