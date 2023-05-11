我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州網購二手車 小心是偷來的、車輛產權證也是假

NBA／柯瑞飆27分 勇士主場退湖人延長戰線

共和黨邊境保護法案今表決 將終結43年庇護制度

編譯陳韻涵／綜合10日電
10日在加州邊城聖地牙哥市無證客處理中心，許多無證客無法進人美境邊籬，遞出手機要求代為充電，與家人保持聯絡。(路透)
10日在加州邊城聖地牙哥市無證客處理中心，許多無證客無法進人美境邊籬，遞出手機要求代為充電，與家人保持聯絡。(路透)

因應美墨邊境快速遣返無證移民的「美國法典第42條」(Title 42)11日到期，共和黨眾議員訂同日表決「邊境保護法案」(Secure the Border Act)，透過各種嚴格手段杜絕無證客。無黨派組織「國會預算處」(CBO)分析該法案後指出，新法案阻止的對象將是無證幼童。

華盛頓時報報導，共和黨眾議員提出的213頁「邊境保護法案」將阻止至少60萬名非法移民落腳美國，並將在未來十年依據國土安全部(DHS)的「假釋權」逮捕和釋放400萬人；但CBO表示，其中一些人可能根本不會來。

CBO表示，該法案將可削減數億元的政府醫療照護、糧食券與教育經費的開支，而若移民不在合法職場工作，稅收將短少數十億元。

「邊境保護法案」一旦通過，將讓拜登政府的移民政策功虧一簣，此法案將重啟興建邊牆，增加更多邊境保護局(BP)人力，限制政府對無證客在法律上動用「假釋權」的做法，收緊庇護規定，並致力終結逮捕與釋放的做法。

美國移民委員會政策主任瑞奇林-莫尼克(Aaron Reichlin-Melnick)表示，該法案一旦通過實施，將「終結美國過去 43年的庇護制度」。他說：「確定誰可以根據該法案申請庇護，要比誰不能申請更難。」

此外，新法案要求雇主必須透過政府的「員工身分電子查核系統」(E-Verify)，檢查員工身分是否合法，這樣會讓試圖入美的未成年非法移民更容易因為缺乏監護人或雙親陪同而在邊境被拒。

另外，「邊境保護法案」明定，母國的犯罪或幫派暴力等情況不能當作申請庇護的理由，因前述原因不能與宗教或政治迫害並論，另對經第三國來美的移民設立障礙。

CBO預估，若此案通過成為法律，未來十年的庇護核准人數將從50萬人降至30萬人；未來十年，該法案會減少55萬名無證未成年人進入美國。

在保釋議題方面，CBO表示，根據現行政策，至少會有450萬人在未來十年抵美，但新法案通過後，將減至50萬人。

邊境議題讓許多國民不滿的是，非法移民搭機降落全美各地，卻未如其他旅客出示有效的身分證件。

根據現行政策，無證客獲准出示DHS發出的逮捕與釋放文件，上面印有他們在被邊境被抓時提供的姓名。

共和黨眾議員表示，這種做法早該結束了，新法案禁止DHS接受逮捕與釋放文件作為搭機資格證明，包括逮捕令或移民法庭傳票。

眾院國土安全委員會共和黨籍主席格林(Mark Green)說，「美國公民需要政府發行的身分證件才能搭乘商業航班，但拜登政府卻允許數十萬名無證客不用拿任何確認身分的文件就能搭機。這種魯莽政策存在嚴重安全漏洞，威脅美國航空旅客的安全，邊境保護法案將填補這個漏洞。」

非法移民 庇護 共和黨

上一則

「生命之書」人類基因圖譜更新 納入各族裔47男女樣本

下一則

收容不下…芝加哥無證移民睡警局 紐約加開122處庇護所

延伸閱讀

曾反對疫情失業金 共和黨眾議員桑托斯今卻涉詐領

曾反對疫情失業金 共和黨眾議員桑托斯今卻涉詐領
拜登家族遭控海外不法獲利數百萬 共和黨：證據確鑿

拜登家族遭控海外不法獲利數百萬 共和黨：證據確鑿
拉攏印度制衡中國 拜登6月將在白宮會見莫迪

拉攏印度制衡中國 拜登6月將在白宮會見莫迪
「債務違約」會如何？學者：4嚴重後果 將逼麥卡錫讓步

「債務違約」會如何？學者：4嚴重後果 將逼麥卡錫讓步

熱門新聞

英國凱特王妃頭戴桂冠水晶銀飾出席6日國王查理三世加冕大典。（美聯社）

英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」

2023-05-06 08:23
英國國王查理三世（右）6日舉行加冕大典，兒子威廉王子（中）在宣誓後親吻父親臉頰。（截取自NBC直播影片）

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

2023-05-06 08:36
德州達拉斯郊區的「艾倫名品暢貨中心」購物商城6日下午驚傳槍擊案後，大批警力趕抵現場。(美聯社)

德州購物中心驚傳槍擊 至少8死7傷 槍手遭警擊斃

2023-05-06 22:25
哈利（中後）的臉被姑姑安妮長公主（中前）的帽子上面羽毛裝飾擋住。（截取自The Sun影片）

哈利被姑姑頭上「那一根」擋住畫面 皇室打壓奇招？

2023-05-06 12:45
研究指出，安全的退休儲蓄個人要37萬元，夫妻要70萬元，但嬰兒潮世代四成手邊並沒有退休儲蓄。（Getty Images）

嬰兒潮世代4成沒退休積蓄 研究：67歲存到年薪10倍才夠

2023-05-09 02:30
根據研究，華人社區不少老人未與子女同住，若發生緊急事情，通常要靠社區或同好社團的協助。圖為紐約曼哈頓華埠公園內的老人休閒活動。(記者張心／攝影)

何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空

2023-05-04 10:05

超人氣

更多 >
有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人

有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人
常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」

常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」
搭郵輪 小心五大錢坑

搭郵輪 小心五大錢坑
孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹
星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠

星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠