共和黨邊境保護法案今表決 將終結43年庇護制度

10日在加州邊城聖地牙哥市無證客處理中心，許多無證客無法進人美境邊籬，遞出手機要求代為充電，與家人保持聯絡。(路透)

因應美墨邊境快速遣返無證移民的「美國法典第42條」(Title 42)11日到期，共和黨 眾議員訂同日表決「邊境保護法案」(Secure the Border Act)，透過各種嚴格手段杜絕無證客。無黨派組織「國會預算處」(CBO)分析該法案後指出，新法案阻止的對象將是無證幼童。

華盛頓時報報導，共和黨眾議員提出的213頁「邊境保護法案」將阻止至少60萬名非法移民 落腳美國，並將在未來十年依據國土安全部(DHS)的「假釋權」逮捕和釋放400萬人；但CBO表示，其中一些人可能根本不會來。

CBO表示，該法案將可削減數億元的政府醫療照護、糧食券與教育經費的開支，而若移民不在合法職場工作，稅收將短少數十億元。

「邊境保護法案」一旦通過，將讓拜登政府的移民政策功虧一簣，此法案將重啟興建邊牆，增加更多邊境保護局(BP)人力，限制政府對無證客在法律上動用「假釋權」的做法，收緊庇護 規定，並致力終結逮捕與釋放的做法。

美國移民委員會政策主任瑞奇林-莫尼克(Aaron Reichlin-Melnick)表示，該法案一旦通過實施，將「終結美國過去 43年的庇護制度」。他說：「確定誰可以根據該法案申請庇護，要比誰不能申請更難。」

此外，新法案要求雇主必須透過政府的「員工身分電子查核系統」(E-Verify)，檢查員工身分是否合法，這樣會讓試圖入美的未成年非法移民更容易因為缺乏監護人或雙親陪同而在邊境被拒。

另外，「邊境保護法案」明定，母國的犯罪或幫派暴力等情況不能當作申請庇護的理由，因前述原因不能與宗教或政治迫害並論，另對經第三國來美的移民設立障礙。

CBO預估，若此案通過成為法律，未來十年的庇護核准人數將從50萬人降至30萬人；未來十年，該法案會減少55萬名無證未成年人進入美國。

在保釋議題方面，CBO表示，根據現行政策，至少會有450萬人在未來十年抵美，但新法案通過後，將減至50萬人。

邊境議題讓許多國民不滿的是，非法移民搭機降落全美各地，卻未如其他旅客出示有效的身分證件。

根據現行政策，無證客獲准出示DHS發出的逮捕與釋放文件，上面印有他們在被邊境被抓時提供的姓名。

共和黨眾議員表示，這種做法早該結束了，新法案禁止DHS接受逮捕與釋放文件作為搭機資格證明，包括逮捕令或移民法庭傳票。

眾院國土安全委員會共和黨籍主席格林(Mark Green)說，「美國公民需要政府發行的身分證件才能搭乘商業航班，但拜登政府卻允許數十萬名無證客不用拿任何確認身分的文件就能搭機。這種魯莽政策存在嚴重安全漏洞，威脅美國航空旅客的安全，邊境保護法案將填補這個漏洞。」