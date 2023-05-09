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撞死8無證客 德州男「疑喊反移民口號」被控過失殺人

編譯潘勛／綜合8日電
在德州邊城布朗斯維爾移民庇護中心外面，開車撞死八人的嫌犯阿瓦瑞茲曾有多項前科。(美聯社)
在德州邊城布朗斯維爾移民庇護中心外面，開車撞死八人的嫌犯阿瓦瑞茲曾有多項前科。(美聯社)

德州警方8日表示，7日在邊城布朗斯維爾(Brownsville)移民庇護中心外，開車撞人致八死12傷的男子，經證實為34歲的阿瓦瑞茲(George Alvarez)，目前他被控以過失殺人、加重傷害等罪名，警方仍待毒物學鑑定以判定阿瓦瑞茲是否酒駕，且不排除本案是蓄意之舉；死傷者多為委內瑞拉籍男性無證客

布朗斯維爾警長紹謝勒(Felix Sauceda)指出，由視頻可見阿瓦瑞茲肇事之後還想逃逸，但被一群路人按倒在地；報告稱阿瓦瑞茲曾向無證客們大喊反移民口號，但仍待確定，一旦調查員判定這起車禍是蓄意殺人，還會指控他更多罪名。

阿爾瑞茲目前被控以八項過失殺人、十項持武致人重傷及危險駕駛等罪名。

紐約時報報導，調查員表示，阿瓦瑞茲的多功能車闖紅燈後，顯然失控往側邊翻轉，撞倒至少18人；紹謝勒說，警方約上午8時29分接獲報案，趕到現場後，發現六人死於現場，另四人重傷，蜷曲倒地，傷者中兩人後來不治。

紹謝勒表示，阿瓦瑞茲是布朗斯維爾市居民，有酒駕、侵入車輛、傷害、盜竊等多項前科，是當地警方的「老相識」。

布朗斯維爾警方正與委內瑞拉參事館合作，以判定罹難者身分，俾將遺體送還給家屬。紹謝勒指出，被害人都是男性，至少有些人來自委內瑞拉。

阿瓦瑞茲仍遭警方拘留，保釋金定為360萬元。

新冠疫情初期，前總統川普依法典第42卷(Title 42)規定頒布禁止申請庇護令，以加速驅逐越界的無證客，命令即將在11日失效，許多無證客因此來到美墨邊界，邊城布朗斯維爾因此深受矚目。

這起慘案發生在為無證移民提供收容服務的「歐札南中心」(Ozanam Center)外，中心主任馬爾多那多(Victor Maldonado)8日晨以電子郵件回覆公共廣播電台(npr)指出，被害人都前來尋求庇護，因為幾乎身無分文，都住在收容中心，目前不清楚導致悲劇的原因，只知道被送醫急救的被害人未來幾天需要協助，喪生者的家屬也一樣。

馬爾多那多表示，中心已收到「很多仇恨訊息」，但目前焦點放在提供諮詢服務給包括兒童的事故目擊者及倖存者。

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