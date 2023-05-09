全美2023年「槍擊大屠殺」已22起 115人成槍下魂

德州達拉斯郊區購物商城發生大規模槍擊案，造成八名無辜者死亡，居民在槍擊現場豎立十字架追悼死者。圖為居民擺放鮮花致悼。(美聯社)

2023年才過三分之一，德州 艾倫名品暢貨中心(Allen Premium Outlets)6日發生槍擊 案後，美國今年已經發生22件槍擊屠殺案，累計至少115人死亡。

根據美聯社、今日美國報(USA Today)與東北大學(Northeastern University)追蹤槍擊屠殺的資料庫統計，2023年開年以來的大規模屠殺案件都和槍枝有關，與2022年同期相比，大規模屠殺案件增加一倍。統計顯示，2022年全年全美發生36件大規模槍擊屠殺案，至少造成186人死，是資料庫從2006年建立以來的最高死亡人數。

截至目前為止，2023年死亡人數最多的槍擊案是1月21日加州 蒙特利公園市(Monterey Park)舞蹈教室除夕夜遭到槍手攻擊，共有11人死亡，其次則為八人死亡的德州艾倫購物中心槍擊案。加州聖馬刁郡(San Mateo County)半月灣市(Half Moon Bay)1月23日發生農場連續槍擊，造成七人死亡。

華盛頓郵報報導對於大規模槍擊屠殺案的定義為至少四人死亡，不包括槍手在內。

專家：17年來最糟一年

負責槍擊屠殺資料庫管理的專家之一、東北大學犯罪學教授福克斯(James Alan Fox)說，至少從2006年以來，2023年是大規模槍擊屠殺最糟糕的一年。他說：「我研究這個主題已經40年了，今年情況最嚴重。」

福克斯說，平均而言，美國一年大約出現六件公共場所的大規模槍擊屠殺，「今年到目前已經發生六件了，平均值因此提高」。

已退休聯邦調查局前任特別幹員凱薩琳‧史威特(Katherine Schweit)指出，統計數字非常驚人，卻無法呈現事件全貌。她說，如果進一步探究統計數據的背後事實，就會看到是哪一種類型的槍枝暴力，如此研究頗為費時，「但我覺得這才是比較有用處，對民眾更有價值的參考」。她說，民眾應該思考可以在自己居住社區做些什麼，讓槍枝暴力統計能夠降低。

史威特說，許多美國民眾由於缺乏安全感，彷彿驚弓之鳥，導致更多槍枝暴力事件可能發生。她說，新聞頭條一直報導槍枝暴力，許多人因此覺得好像生活在蠻荒時代的美國西部地區，就連上超市、送小孩上學或帶小孩去公園都要帶槍，對槍枝毫無經驗的民眾開始買槍並且隨身攜帶。