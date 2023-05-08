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WSJ：美國立場改變 歐美盼中國說服俄和談停火

編譯陳韻涵／綜合7日電
據報導，美歐態度大轉變，樂見中國習近平出面， 斡旋澤倫斯基與普亭之間和談。(Getty Images)
據報導，美歐態度大轉變，樂見中國習近平出面， 斡旋澤倫斯基與普亭之間和談。(Getty Images)

美國及其歐洲盟友認為，烏克蘭計畫5、6月發動反攻，可能為今年底對俄磋商鋪路，且中國可望說服俄羅斯代表坐上談判桌；華爾街日報7日報導，西方國家的態度與官員思維的重大轉變，凸顯歐美國家願意讓長期支持俄國總統普亭(Vladimir Putin)政府的中國參與烏俄終戰協商。

華爾街日報報導，西方國家改變態度，以美國最明顯。美國曾強烈懷疑中方介入的動機。

布林肯樂觀看待中國和緩衝突

 

報導指，但美國國務卿布林肯(Antony Blinken)近期審慎地公開表示，對於北京可能幫助緩和衝突抱以樂觀看法。

談判停戰 歐美不確定普亭態度

華爾街日報指出，歐美官員一致認為，沒有任何一個交戰方具備無限期戰鬥的能力，而北京政府願意在國際和談中發揮作用的表態，應當受到國際社會檢驗。然而，歐美官員依然不確定，俄國在普亭的領導下，是否有意透過談判停戰。

習澤通話 習斡旋俄烏和談

中國國家領導人習近平上月26日與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)進行電話會談，這是中烏領袖自去年2月底俄國侵烏以來，兩人首度通話。

美聯社分析，中國欲重新定位自身全球角色，是北京斡旋俄烏的動機之一。

北京官方公布的通話內容顯示，習近平告訴澤倫斯基說，「對話和談判是唯一可行的解決辦法」，同時警告衝突的風險，意圖將中國描繪成「一個公正的國家」，並呼籲各方克制，強調「核戰沒有贏家」。

無意久戰 歐美盼烏戰結束

儘管歐美國家一再公開表態，誓言無論烏俄戰爭持續多久，都會力挺烏克蘭，直到烏軍打敗俄軍，但西方國防工業已經證明，歐美國家無法在滿足本國需求的同時應援烏克蘭；歐美國家迫切希望烏俄衝突結束，或至少有所緩和，遂持續呼籲交戰方透過談判解決問題。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)一邊鼓勵烏軍春季反攻，一邊呼籲雙方上談判桌，而西方國家軍援烏克蘭，讓基輔位處更有利的談判地位。美國白宮和國務院則堅稱，所有戰事都在談判桌上結束，前提是俄國願意談。

消息人士透露，白宮內部、法國與德國官員初步共識是在烏軍春季反攻有所進展後，促成烏俄談判，且要設法讓烏軍奪回南部領土，這才能讓烏克蘭發出捷報。

烏克蘭 北京 俄國

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