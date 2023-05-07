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英王查理三世加冕 紐澳鳴放21響禮炮慶祝

中央社／雪梨7日綜合外電報導
5月7日，澳洲國防軍人員於堪培拉議會大廈鳴放21響禮炮，來慶祝英國國王查理三世加冕。（美聯社）
5月7日，澳洲國防軍人員於堪培拉議會大廈鳴放21響禮炮，來慶祝英國國王查理三世加冕。（美聯社）

澳洲與紐西蘭首都今天鳴放21響禮炮，來慶祝英國國王查理三世（King Charles III）加冕。昨天紐澳總理都出席在倫敦的加冕典禮，然而他倆都支持自己的國家改制為共和國。

路透報導，除了英國，查理三世還是紐澳與其他12個大英國協成員國的國家元首，但他主要扮演儀式性的角色。

紐澳今天都舉行加冕慶祝活動，澳洲廣播公司（ABC）電視台播出坎培拉（Canberra）澳洲國會前鳴放21響禮炮的景象。但澳洲國防部推文稱，原定隨後舉行的空中分列式因天候不佳取消。

紐西蘭國防軍表示，軍方從首都威靈頓（Wellington）的傑寧罕角（Point Jerningham）鳴放21響禮炮。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）昨天都出席倫敦西敏寺（Westminster Abbey）的加冕典禮。

兩人都支持自己的國家告別君主制，但他們說自己仍會效忠查理三世。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）去年9月逝世，讓澳洲等地又開始辯論是否有必要保留君主立憲制。

澳洲1999年曾就是否建立共和國舉辦公投，當年有55%選民反對；近期針對改制共和的民調結果並不一致。

澳洲 英國女王 查理三世

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