代表美國出席 第一夫人吉兒見證英王加冕：美麗令人驚嘆

美國第一夫人吉兒(右)與孫女芬尼根(中)參加英王查理三世加冕典禮前，在白金漢宮接待酒會，與威爾斯王妃(左)交談。(Getty Images)

拜登 總統未親自參加英王查理三世的加冕典禮一度遭到質疑，而代表美國參加典禮的第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)則盛讚整個儀式的盛況是這樣美麗，實在是令人驚嘆。

吉兒在儀式後接受美聯社訪問時表示，對加冕典禮的場面難以言喻，尤其是英王戴上王冠那一刻，「你沒法想像王冠戴在國王頭上，然後又戴在王后頭上，看到及親身體驗那一刻真的是超乎現實。」

拜登宣布不會親自參加典禮，並由第一夫人代表出席時，曾惹起部分英國 政客不滿，但白宮解釋這是美國傳統，歷任總統都沒參加過英王的加冕典禮，並表示吉兒的亮相，也標誌著美國第一夫人首次出席英王加冕典禮。陪同吉兒的是她的23歲孫女芬尼根(Finnegan Biden)。

在倫敦西敏寺加冕典禮後，吉兒與芬尼根按英國傳統吃下午茶，認為是非常英國式的東西。她說能夠代表美國人民參加典禮實在很榮幸，「對我來說意義尤其重大，我可以把芬尼根帶到這裡，可以一起旅行，一起體驗這一切，對我們兩人都意義重大。」

她又談到，當坐著觀看加冕儀式時，讓她思考傳統的重要性。「當我坐在那裡時，感受到了這種將所有人團結在一起的禮儀及文明感。」

加冕典禮上，吉兒與烏克蘭第一夫人歐蓮娜‧澤倫斯卡(Olena Zelenska)坐在一起。吉兒說，兩人談到了俄羅斯入侵烏克蘭的問題，歐蓮娜再次感謝美國的支持。

吉兒也到了白金漢宮出席了由查理三世主持的招待會。 她說，對方向她講述了與拜登通電話的情況，並請轉達他對拜登的祝願。

其間吉兒又與凱特 王妃(Princess Kate)聊了話，大家作為母親聊了聊孩子之事，例如為了讓孩子在教堂裡保持安靜，給他們吃糖果之類的家常話。