戴上聖愛德華王冠 74歲查理三世加冕 威廉親吻父王宣誓效忠

英國國王查理三世(中)6日頭戴聖愛德華王冠，完成英國70年來首場加冕典禮。(Getty Images)

英國國王查理三世 6日頭戴聖愛德華王冠，完成英國70年來首場加冕典禮。(Getty Images) 英國國王查理三世6日頭戴聖愛德華王冠，完成英國70年來首場加冕典禮。(美聯社)

英國 國王查理三世 (King Charles III)6日在西敏寺(Westminster Abbey)戴上君主加冕專用的聖愛德華王冠(St. Edward's Crown)，完成加冕典禮，正式加冕成為英國和其他14個大英國協王國的國王。

主持加冕典禮者為現任坎特布里大主教(Archbishop of Canterbury)威爾比(Justin Welby)。查理三世鄭重宣誓，將以「公正與仁慈」治理英國人民，並打造一個擁有不同信仰與信念的人都能自由生活的環境；然後他親吻聖經。

歷經宣誓、恩膏、授權等環節後，英國當地時間12時2分，在現場約100名全球領袖及全球數以百萬計的電視直播觀眾見證下，威爾比為查理三世戴上有360年歷史的聖愛德華王冠，正式加冕為王。鐘聲敲響，威爾比帶領高呼「天佑吾王」(God Save the King)。

英格蘭教會主教長坎特伯里大主教威爾比在6日中午，為查理三世戴上純金「聖愛德華王冠」。西敏寺教堂內2300多名與會者高喊「天佑吾王」。(Getty Images)

威廉 王子宣誓效忠

威廉王子(Prince William)隨後在父親面前屈膝下跪，宣誓對君主效忠；威廉王子向查理三世說：「我將對您效忠，宣誓做您的忠心臣子，上帝助我」。然後他站起來，俯身親吻他父親的臉頰；場面令許多人動容。

英王儲威廉王子，6日在查理三世加冕典禮上，宣誓效忠後，親吻父王。(Getty Images)

查理的第二任妻子卡蜜拉(Camilla)隨後戴上瑪麗后冠(Queen Mary's Crown)成為王后。

74歲的查理，在英國有史以來最長的候位等待後，終於完成了加冕儀式。1953年他母親伊麗莎白二世加冕為王的典禮花了三小時，參與規畫自己加冕儀式流程的查理，將儀式縮短為兩小時。

整場加冕儀式與1066年以來在西敏寺舉行的其他39次英格蘭教會加冕典禮，大致相同，但為符合英國大眾當前信仰狀況，做了些許更動；包括佛教、印度教、猶太教、穆斯林和錫克教的宗教領袖，均首次參加了英國君主的加冕典禮。

民眾高呼天佑吾王

加冕典禮結束後，查理和卡蜜拉搭乘由8匹俊馬拉動的「王室金馬車」(Gold State Coach)，在軍樂隊隨行下，從西敏寺返回白金漢宮，夾道民眾在寒風細雨中揮舞旗幟，高喊「天佑吾王」。

英國國王查理三世與王后卡蜜拉6日在加冕典禮結束後返回白金漢宮，民眾沿路揮旗歡呼。(路透) 戴上君主加冕專用的聖愛德華王冠的英國國王查理三世與王后卡蜜拉，6日在西敏寺結束冕典禮後，搭乘「王室金馬車」返回白金漢宮，在陽台觀看空軍慶祝演出並向民眾揮手致意。(Getty Images) 查理三世與王后卡蜜拉（右）6日完成加冕後在白金漢宮向民眾揮手致意，查理的長孫喬治（左二）擔任加冕典禮「榮譽騎士」伴駕。（Getty Images）

威廉王子與妻子凱特和他們的3名子女喬治王子、路易王子和夏綠蒂公主，搭乘隨後的一輛馬車同行。查理與卡蜜拉及重要王室成員返回白金漢宮後，一同登上白金漢宮陽台，向眼前人山人海的民眾揮手致意，現場響起了嘹亮的歡呼聲，人們大聲唱國歌；有些民眾宣稱，那愛國的場面，讓他們「以身為英國人自豪」。

由於倫敦大雨，原訂進行的英國皇家空軍飛行表演被迫大幅精簡，僅出動直升機及空軍特技飛行小組「紅箭」(Red Arrows)演出。當飛機從宮殿上空呼嘯而過、噴出彩色煙霧，路易斯王子張大了嘴巴大叫起來，成為媒體畫面捕捉的焦點。

哈利隻身出席典禮

查理三世次子哈利王子(Prince Harry)隻身出席加冕典禮，但典禮結束後隨即趕回加州，沒有與王室成員一同現身白金漢宮陽台。