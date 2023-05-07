戴上聖愛德華王冠 74歲查理三世加冕 威廉親吻父王宣誓效忠
英國國王查理三世(King Charles III)6日在西敏寺(Westminster Abbey)戴上君主加冕專用的聖愛德華王冠(St. Edward's Crown)，完成加冕典禮，正式加冕成為英國和其他14個大英國協王國的國王。
主持加冕典禮者為現任坎特布里大主教(Archbishop of Canterbury)威爾比(Justin Welby)。查理三世鄭重宣誓，將以「公正與仁慈」治理英國人民，並打造一個擁有不同信仰與信念的人都能自由生活的環境；然後他親吻聖經。
歷經宣誓、恩膏、授權等環節後，英國當地時間12時2分，在現場約100名全球領袖及全球數以百萬計的電視直播觀眾見證下，威爾比為查理三世戴上有360年歷史的聖愛德華王冠，正式加冕為王。鐘聲敲響，威爾比帶領高呼「天佑吾王」(God Save the King)。
威廉王子宣誓效忠
威廉王子(Prince William)隨後在父親面前屈膝下跪，宣誓對君主效忠；威廉王子向查理三世說：「我將對您效忠，宣誓做您的忠心臣子，上帝助我」。然後他站起來，俯身親吻他父親的臉頰；場面令許多人動容。
查理的第二任妻子卡蜜拉(Camilla)隨後戴上瑪麗后冠(Queen Mary's Crown)成為王后。
74歲的查理，在英國有史以來最長的候位等待後，終於完成了加冕儀式。1953年他母親伊麗莎白二世加冕為王的典禮花了三小時，參與規畫自己加冕儀式流程的查理，將儀式縮短為兩小時。
整場加冕儀式與1066年以來在西敏寺舉行的其他39次英格蘭教會加冕典禮，大致相同，但為符合英國大眾當前信仰狀況，做了些許更動；包括佛教、印度教、猶太教、穆斯林和錫克教的宗教領袖，均首次參加了英國君主的加冕典禮。
民眾高呼天佑吾王
加冕典禮結束後，查理和卡蜜拉搭乘由8匹俊馬拉動的「王室金馬車」(Gold State Coach)，在軍樂隊隨行下，從西敏寺返回白金漢宮，夾道民眾在寒風細雨中揮舞旗幟，高喊「天佑吾王」。
威廉王子與妻子凱特和他們的3名子女喬治王子、路易王子和夏綠蒂公主，搭乘隨後的一輛馬車同行。查理與卡蜜拉及重要王室成員返回白金漢宮後，一同登上白金漢宮陽台，向眼前人山人海的民眾揮手致意，現場響起了嘹亮的歡呼聲，人們大聲唱國歌；有些民眾宣稱，那愛國的場面，讓他們「以身為英國人自豪」。
由於倫敦大雨，原訂進行的英國皇家空軍飛行表演被迫大幅精簡，僅出動直升機及空軍特技飛行小組「紅箭」(Red Arrows)演出。當飛機從宮殿上空呼嘯而過、噴出彩色煙霧，路易斯王子張大了嘴巴大叫起來，成為媒體畫面捕捉的焦點。
哈利隻身出席典禮
查理三世次子哈利王子(Prince Harry)隻身出席加冕典禮，但典禮結束後隨即趕回加州，沒有與王室成員一同現身白金漢宮陽台。
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