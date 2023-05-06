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查理資產14.4億 王室擁英1%土地 還幾乎不用繳稅

編譯俞仲慈／綜合報導

加冕典禮結束後，英國國王查理三世將即刻面臨政府研擬刪減王室經費的大挑戰；根據「星期日泰晤士報」(Sunday Times)最新富豪排行榜，查理個人淨資產高達約7億5000萬元(美元，下同)，但據「衛報」(The Guardian)記者調查，查理應有14億4000萬元的資產，因為英國王室擁有該國1%以上土地，可從中獲取巨額報酬且幾乎不用繳稅，累積速度驚人。

加冕典禮上，查理三世戴著兩頂價值連城的皇冠，其中一頂由純金、天鵝絨、貂皮和寶石打造、重達五磅；第二頂皇冠重量較輕，上面鑲有2868顆鑽石，不過對於英國國王來說，珠寶首飾只是資產的小部分。

登基前，查理身為威爾斯親王(Prince of Wales)兼王儲，每年可自康瓦爾公爵(Duchy of Cornwall)領地獲取報酬，該領地於1337年由愛德華三世(Edward III)分封，涵蓋英格蘭南部和威爾斯20個郡，面積超過13萬英畝，包括農田和林地，以及倫敦橢圓形板球場、辦公大樓、度假屋和住宅等開發事業，總價值逾12億元。

伊麗莎白女王逝世後，康瓦爾公爵領地改由新王儲威廉王子(Prince William)繼承，查理則接手蘭開斯特公爵(Duchy of Lancaster)領地，係亨利三世(Henry III)1265年所占有的土地，分布於英格蘭和威爾斯、占地約4萬5000英畝，包括農場、城堡、採石場、礦場、辦公大樓、飯店、高爾夫球場和倫敦黃金地段。

女王去世前，每年從中約可拿到逾2500萬元收益。

還有源自11世紀諾曼征服(Norman Conquest)時期的王家莊園(Crown Estate)大片土地，包括倫敦攝政街(Regent Street)、溫莎莊園(Windsor Estate)、購物中心，以及大部分海岸線。

根據最新的年度報告指出，王室成員獲得英國政府撥款1億787萬元，由英國國民負擔，因此有越來愈多英國民眾對於高達40%的遺產稅率，感到不滿，因為繼承女王數億元遺產的查理無需繳一毛錢。

對於民眾的不滿，查理心知肚明，開始打造節儉形象，因此今年1月，王家莊園宣布達成一項風電交易，預計每年為王室帶來12億元收入，查理即表示該筆意外之財應用之於大眾，並呼籲可適當減少透過王室權利獲取的報酬。

英國 查理三世 威廉

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