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第1夫人吉兒將出席查理三世加冕 拜登「不參加」有原因

編譯潘勛／綜合報導
美國第一夫人吉兒(右二)代表美國出席英王加冕大典，5日接受英國首相夫人阿克莎塔(左一)的歡迎。(歐新社)
美國第一夫人吉兒(右二)代表美國出席英王加冕大典，5日接受英國首相夫人阿克莎塔(左一)的歡迎。(歐新社)

拜登總統雖獲英國王室邀請，參加英王查理三世加冕典禮，但礙於傳統，不克親往，只派第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)及特使團前往祝賀；吉兒5日已抵達倫敦，先拜會首相官邸，會見首相夫人阿克莎塔(Akshata Murty)，一同出席退伍軍人及軍眷活動。

美聯社5日報導，阿克莎塔在唐寧街十號首相官邸歡迎吉兒，兩人擁抱並互親臉頰，阿克莎塔再轉身與吉兒的孫女芬尼根(Finnegan Biden)握手。參加退伍軍人及軍眷活動後，吉兒與阿克莎塔再前往狄更斯小學(Charles Dickens Primary School)，與頭戴金色紙冕的學生們見面，並祝他們「明天玩得高興」。

吉兒另拜訪美國駐英大使館，再前往白金漢宮，參加查理三世主辦的接待會後，結束一天行程。

拜登沒親自前來祝賀英王加冕，不免被做文章。英國保守黨國會議員席利(Bob Seely)表示，拜登似乎「相當漫不經心」，居然跳過這個「一生僅一次的大事」。

「鏡報」(Mirror)王室新聞編輯麥爾斯(Russell Myers)表示，拜登缺席是因為他「太自豪自己的愛爾蘭根苗、美籍愛爾蘭淵源」、「我不認為他真有可能來」。

但美國大學(American University)專精現代英國史的勞拉‧比爾斯(Laura Beers)表示，真的不認為是拜登這一方趾高氣揚的關係，硬掰拜登反英國，實在怎麼也說不通，他不去是因為幾百年來沒有美國總統去參加英王加冕的前例，那麼21世紀為何要破例？

比爾斯指出，英女王維多利亞統治之前，美、英關係大致是敵對的，畢竟先前有美國獨立革命及1812年戰爭；維多利亞御極之後，美國人有段時間很迷英國王室，稱為「維多利亞熱」(Victoria Fever)，但即便當時的總統范布倫(Martin Van Buren)都沒參加維多利亞加冕，所以她認為美國總統不參加英王加冕已經成為傳統。

拜登 英國 查理三世

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