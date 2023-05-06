英王查理三世加冕典禮 英6成人沒興趣

英國年輕一代普遍反對王室，王室大筆資產和開銷尤其令英國人不滿。（美聯社）

英國女王 伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)以96歲嵩壽過世八個月後，查理三世 6日正式成為英國君主；承襲過去千年的傳統，英國君主加冕儀式流程基本上並未改變，但每場盛典卻也是向世人展現英國如何轉變的機會。

不過，即便距離上一次伊麗莎白女王加冕典禮相隔70年之久，全球都在關注之際，身處高通膨飽受經濟壓力的英國民眾，卻有別於過去，對於這場王室典禮似乎興趣缺缺。

18至24歲年輕人 高達7成無感

根據市場調查公司YouGov對3070名英國成年人進行的調查顯示，64%受訪者表示對加冕典禮毫無興趣，只有三分之一受訪者表達興趣或深感興趣；而且18至24歲年輕族群，表示鮮少或毫無興趣的比率高達75%。

24歲的阿卜杜拉(Jason Abdalla)坦承，「對王室的熱情下滑，但我的父母喜歡、他們喜歡王室。」

英國人對王室向來是兩樣情，歡迎的有，抵制的也很多。（路透）

上一次英國國王的加冕儀式是在1937年5月12日，喬治六世(George VI)與王后伊麗莎白(Queen Elizabeth)登基。喬治六世的哥哥是「不愛江山愛美人」的愛德華八世(Edward VIII)，1936年登基，在位時間不到一年，為了迎娶離婚美國名媛辛普森夫人(Wallis Simpson)而於1936年12月10日主動退位。

喬治六世登基時，他的長女、日後成為英國女王的伊麗莎白公主年僅11歲。

英國王室傳記作家莎莉‧史密斯(Sally Bedell Smith)說，對於喬治六世與伊麗莎白王后來說，加冕儀式是展現君主體制運作良好的機會，因為五個月前愛德華八世才剛退位，王室聲譽受到重創。

史密斯說，喬治六世1952年2月6日病逝，伊麗莎白二世繼承的英國堪稱百廢待舉，歷經二次世界大戰的衝擊之後，民眾對於基本物資缺乏已經見怪不怪，但英國人卻大手筆全力籌辦伊麗莎白二世的加冕儀式；時代雜誌(TIME)報導，當時伊麗莎白二世加冕儀式開銷，是美國總統艾森豪第一次就職大典花費的25倍。

英王加冕儀式千年來大致不變，但70年前因為有了電視轉播，使伊麗莎白二世的登基典禮舉世矚目。（美聯社）

喬治六世登基時41歲，王后伊麗莎白36歲；伊麗莎白二世登基時只有27歲，查理三世如今登基則已74歲，王后卡蜜拉(Queen Consort Camilla)75歲。

數十年來，查理一直是八卦 媒體報導的對象，個人魅力遠不及母親伊麗莎白女王，「他的性格複雜，不像女王那般浪漫，我們對他的私生活了解得比我們1953年對女王來得多。」歷史學者歐文斯(Ed Owens)補充表示：「過去五年來，他繼承的王冠受到眾多干擾而且充滿汙點。」