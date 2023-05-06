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查理3世今加冕 將正式成英國最老新國王

編譯彭尚興、陳韻涵／綜合報導
英國時隔70年，今天（6日）將為國王查理三世及王后卡蜜拉舉行加冕大典。查理國王5日與白金漢宮外的熱情民眾握手。（Getty Images)
英國時隔70年，今天（6日）將為國王查理三世及王后卡蜜拉舉行加冕大典。查理國王5日與白金漢宮外的熱情民眾握手。（Getty Images)

英王查理三世(King Charles III)的加冕典禮5日進入倒數計時，白金漢宮外早已擠滿漏夜守候的群眾，等待6日上午盛典的到來，完全沒有預料到驚喜會提前一天發生。

5日下午，白金漢宮大門緩緩打開，一小列皇家車隊駛上了王宮前的林蔭大道(the Mall)，突然在半路停了下來。一名身穿藍色西裝的男子步下賓利轎車，竟是查理本人，隨後王儲威廉和王妃凱特也一一下車。三人和群眾逐一握手，現場立即響起「萬歲」和「天佑吾王」的呼聲。

英國6日舉行查理三世國王加冕大典，估計至少耗資一億元以上，特別是加強維安。（新華...
英國6日舉行查理三世國王加冕大典，估計至少耗資一億元以上，特別是加強維安。（新華社)

「不用上學嗎？」查理握著一名男童的手，打趣地說，「你表現一定很好。」一名頭戴塑膠王冠的婦女，看到查理遠遠走來就開始尖叫，之後仍止不住全身顫抖，連連說「我不敢相信我握到國王的手。」一名退伍軍人則對國王舉手行禮。

英國從5月第一天開始舉辦系列慶祝活動，替加冕大典暖身，從授職典禮、音樂會到全國性的「午餐盛會」(Coronation Big Lunch)，熱鬧非凡。

金球行動 熱鬧非凡

英國6日舉行查理三世國王加冕大典，估計至少耗資一億元以上。（Getty Imag...
英國6日舉行查理三世國王加冕大典，估計至少耗資一億元以上。（Getty Images)

伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)女王去年9月8日高齡96歲駕崩後，74歲的查理三世繼任，是英國史上即位年紀最老的國王；「電訊報」報導，眾所期待、代號「金球行動」(Operation Golden Orb)的加冕典禮6日上午11時(美東時間6日上午6時)在西敏寺(Westminster Abbey)登場前，在溫莎堡(Windsor Castle)還有一場眾星雲集的音樂會。

國王查理與王后卡蜜拉(Queen Consort Camilla)將在「加冕遊行」(The Coronation Procession)後抵達西敏寺，由坎特伯里大主教(Archbishop of Canterbury)主持加冕大典。 

加冕典禮包括宣誓、受膏(anointing)、致敬和登基四個儀式。

去年女王駕崩時，有來自129個國家8000多名賓客參加追悼，今年基於公共衛生與維安考量，賓客僅限2000人。

將戴聖愛德華王冠

查理三世今天加冕，將戴上這頂聖愛德華王冠，這也是他母親伊麗莎白二世70年前加冕時...
查理三世今天加冕，將戴上這頂聖愛德華王冠，這也是他母親伊麗莎白二世70年前加冕時所戴的王冠。（Getty Images）

查理三世將佩戴聖愛德華王冠(St Edward's Crown)，正式受封為英國國王查理三世。查理屆時將坐在「聖愛德華寶座」(Edward's Chair)加冕椅上，手持代表權力的「君主權杖」(sovereign's sceptre and rod)，代表他所統治國家和基督教世界的君主寶球(sovereign's orb)。

受膏或塗油禮不會公開進行，也不會透過電視轉播，遵循女王1953年時做法；這場儀式代表不同的信仰與社群，反映現代英國的多元種族。 

查理會在加冕典禮中宣誓成為「信仰捍衛者」(Defender of the Faith)，但王室幕僚和教會官員計畫在誓詞中多加幾個字，顯示包容性。

查理三世 英國 遊行

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