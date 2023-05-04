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疫情影響 金山高收入者「出走潮」帶走上百億

美中達協議 中國飛美班機 1周增至12班

編譯潘勛／綜合3日電
疫情結束，美中民間航班逐漸回溫，美中最新談判結果同意中方每周飛美國的班次由8班增加到12班，即起生效。（美聯社）
疫情結束，美中民間航班逐漸回溫，美中最新談判結果同意中方每周飛美國的班次由8班增加到12班，即起生效。（美聯社）

運輸部3日決定，允許中國航空業每周來回美國班次由8班增至12班，與美國赴中班次相同，象徵兩國奮力穩定動盪關係下，華府向北京稍做讓步；這項決定立即生效。

金融時報(Financial Times)報導，運輸部表示將繼續評估如何、何時進一步修正對中國航空業的立場，以維持美國航空業者在有競爭力的環境下營運。

北京一直催促美方批准增班，部分是想促進旅遊，但也想鼓勵更多外資，因應去年年底取消新冠動態清零後的經濟局勢。

中方可飛經俄國 路線較短有優勢

美中民航班機達成協議，將增加中國飛往美國的航班，也希望藉此多帶進旅客。（路透）
美中民航班機達成協議，將增加中國飛往美國的航班，也希望藉此多帶進旅客。（路透）

因中方班機可以飛經俄羅斯領空，比美方業者具有更節省油料、時間的優勢；3日運輸部命令頒布前，兩國為此僵持不下。

路透(Reuters)報導，三家目前按表經營美、中航空載客運輸的美方公司，即美國航空、達美航空及聯合航空，將獲准每周來回美、中各四班次。

運輸部命令讓美、中兩國客機來回班次增加到12班，立即生效；但相較2020年新冠疫情爆發、雙方尚未實施限制以前的總班次，還是相去甚遠。

增加航班 美中低迷關係稍有改善

美、中自1979年建交以來，目前兩國關係陷入最低谷，運輸部增加中方航班的決定，可稱稍有改善。

國務卿布林肯(Antony Blinken)3日稱，拜登總統去年11月與中國國家主席習近平高峰會時，同意設下兩國關係的最底限，但兩國改善關係的諸般努力，因疑似中方的偵察氣球2月飛掠美方領空，而告凍結。

兩國仍在談判美方內閣層級官員赴中拜訪行程；布林肯因氣球事件，取消赴中行，本努力想恢復，又因中方顧慮聯邦調查局將公布氣球事件調查報告，而橫生枝節。

航班談判 被視為替葉倫訪中鋪路

美中航班談判被視為替準備訪中的財政部長葉倫(Janet Yellen)、商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)鋪路。知情人士表示，中國商務部長王文濤即將赴美，但他的行程是否包括華府，目前不得而知。

美方航空業者本遊說反對批准給中方業者更多航班；美國航空執行長伊頌(Robert Isom)上周表示，商業航空競爭不該不公平。因俄國入侵烏克蘭，美方制裁莫斯科，俄國因此不准美國班機飛經該國領空；美方業者為此若要飛中國，必須走更遠航線，耗費更長時間及更多油料，中方業者則無此顧慮。

氣球 俄國 北京

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