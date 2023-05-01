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馬雲5月起在東京大學當客座教授 研究可持續農業、糧食生產

華人自造環保屋 這些節能設計好巧妙

中拒對話 WSJ：華府一再解釋 北京就是不信

編譯潘勛／綜合30日電
美中缺乏互信，部分專家指出，中方的政治體制，就與美建立可靠熱線是一大障礙。（路透）
美中缺乏互信，部分專家指出，中方的政治體制，就與美建立可靠熱線是一大障礙。（路透）

華爾街日報(WSJ)30日報導，中國一直拒絕美方的催促，不願建立更可靠的危機溝通系統，北京認為兩國缺乏互信，就算設立新熱線，不過是美方一個幌子，讓美軍在中國後院進行挑釁式的軍演；WSJ認為，美中軍方因誤算而致爆發衝突的風險升高。

華爾街日報報導，美中僵局的核心在台灣；華府關切中方環台部署重兵是不祥之舉，故欲改善與北京的溝通專線；中共高層認為美方日益支持台灣，根本削弱雙方的信任，因此沒必要設立更可靠的溝通管道。

目前隨著美軍、中國解放軍戰機軍艦在爭議空域水域緊鄰活動，局勢愈來愈嚴重；中國試著不讓美軍在南海行動，兩軍時有擦撞；中國宣稱南海大致歸其所有。

中共用軍演向台灣施壓，增添發生意外的風險，4月北京發動環台軍演，以因應眾院議長麥卡錫在加州會見台灣蔡英文總統，美國航母則在幾百哩外活動。

中國外交部書面回覆華爾街日報的詢問時表示，兩國軍方關係陷入麻煩，責任全在美方，「為溝通而溝通」沒意義；美方損害雙邊關係的政治基礎時，應停止宣稱要維持溝通。中國國防部則不予置評。 美國國防部發言人則此表示，中國顯然把美方釋出改善溝通的動作，看待成雙邊關係的使力點，這一點很麻煩。

「昆西負責任國政研究所」(Quincy Institute for Responsible Statecraft)資深學者史文(Michael Swaine)指出，確實有理由擔心美、中為台灣而陷入危機，他不認為與事各造，包括台灣，擁有確保和平化解危機之方。

拜登政府表示，不尋求與中國發生對峙，一如冷戰時美國之對蘇聯；原因之一在美中經濟交纏遠勝於美國與蘇聯，雖說美中近來敵意日增，也百般努力想讓經濟較不互相依賴，仍是如此。

以往靠美中關係穩定而獲利的商業巨子曾出力化解兩國緊張，隨著被疫情斬斷生意連結慢慢重建，兩國溝通有望改善的希望升高。但官方公開表示，由歷史記取教訓，希望設立熱線；白宮印太事務協調官坎貝爾(Kurt Campbell)稱這些心血是想建立兩國關係的護欄，但目前都不管用。

美中已設立一些熱線供高層溝通，包括2008年的軍方管道；但頭痛點在中方碰到危機時刻，有時拒絕使用這條熱線，讓它想用來管理緊張時並不可靠。此外，透過軍方熱線辦會談，要花好些天甚至更久才能安排。

一些專家指出，中方的政治體制，就與美建立可靠熱線是一大障礙。

2月美方擊落中方一枚偵察氣球之後，中國拒絕與美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)對話；中方當時稱美方並未創造對話的正確條件。

北京 華爾街 國防部

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