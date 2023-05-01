台2024大選民調╱藍白合作 46%表態支持

聯合報系最新民調，指2024大選，台灣選民46%表態支持國民黨與民眾黨合作。(記者余承翰╱攝影)

2024總統大選，民進黨確定由黨主席賴清德 披掛上陣，國民黨及民眾黨的人選未定。模擬未來可能的總統參選組合，在假定民眾黨黨主席柯文哲參選的前提下，本報系最新調查發現，藍營不論是派新北市長侯友宜 或鴻海集團創辦人郭台銘 ，都有機會與賴清德和柯文哲相抗衡，形成藍綠白三強鼎立的態勢。

調查也發現，如果2024總統大選國民黨和民眾黨「藍白合作」，形成在野聯盟陣營的話，打敗綠營的贏面更大。有四成六選民表示會支持藍白合作所推出的參選人，僅三成一會力挺賴清德。

本報系最新民調顯示，新北市長侯友宜（圖）與鴻海集團創辦人郭台銘代表國民黨參選的支持度相當。(本報資料照片)

若國民黨徵召侯友宜參選，侯友宜和賴清德目前分獲二成九與二成七選民支持，雙方差距在抽樣誤差範圍內，柯文哲雖然殿後，但支持度也達二成三，不容小覷。

若國民黨徵召郭台銘參選，郭台銘同樣以二成九支持度與賴清德的二成七支持率打成平手，超前柯文哲的二成二支持度。

本報最新民調顯示，新北市長侯友宜與鴻海集團創辦人郭台銘（圖）代表國民黨參選的支持度相當。(記者曾原信／攝影)

凝聚藍選民力道 侯友宜略高於郭

進一步分析發現，侯友宜凝聚藍營選民的力道略高於郭台銘。在藍綠白三方爭霸的情形下，侯友宜能獲得七成四國民黨支持者力挺，郭台銘只獲得六成四國民黨支持者支持；不過，郭台銘吸引民眾黨和中立選票方面，較侯友宜略勝一籌。

若柯文哲不參選 郭較獲柯粉青睞

民眾黨主席柯文哲。(記者余承翰／攝影)

如果柯文哲不參選，形成藍綠對決戰局的話，藍營勝選機會會因此提高。若由侯友宜對決賴清德，侯友宜目前以四成二支持度領先賴清德的三成五，兩人差距七個百分點；若由郭台銘對決賴清德，郭台銘以四成四支持度領先賴清德的三成三，雙方差距擴大。

分析顯示，若柯不參選，郭台銘可瓜分六成二柯文哲支持者選票，僅兩成柯支持者會轉投賴清德；侯友宜則可接收五成一柯文哲支持者選票，轉投賴清德者上升至二成八；相較於侯友宜，郭台銘顯然較獲柯文哲支持者的青睞。

本報系最新民調顯示，在藍綠對決的態勢下，郭、侯均領先民進黨主席賴清德（圖中）。（中央社）

民眾黨主席柯文哲確定參選總統，2024大選三強鼎立態勢明顯，國民黨發言人林家興表示，國民黨不只要推出最強最好的候選人，還要組合成一個最強的戰隊，這是最大的目標。不過，民眾黨回應，目前沒有興趣要跟誰合。

民眾黨秘書長周台竹說，民眾黨主要就是代表中間勢力，「我們到目前為止，沒有興趣要跟誰合」，當然政治不要講說永遠不可能，政治瞬息萬變，未來的事情，無法多加猜測，但是就現階段民眾黨所走的路線，「我們就是代表中間、理性和務實的這群人」。