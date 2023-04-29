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新罕州近7成不符白卡資格 全美1400萬人恐失去醫療保險

編譯盧炯燊／綜合28日電
在疫情期間大量增加的白卡人數，新罕州在清查後，竟發現有七成不合格。（美聯社）
在疫情期間大量增加的白卡人數，新罕州在清查後，竟發現有七成不合格。（美聯社）

疫情已經緩和下來，如今各州根據聯邦政府的要求，開始通盤檢討所有醫療補助計畫(Medicaid)福利受惠者的資格，新罕州是最先檢討的數個州之一，美聯社報導，初步結果令人吃驚，該州有近70%不合資格。

根據統計，全美目前約有8400萬人享有俗稱「白卡」的醫療補助計畫福利，與新冠疫情爆發前的2020年1月相比，增加大約2000萬人；在重新檢視資格過程中，若是收入太高，又或是已經搬家，都不再符合資格，估計有多達1400萬人可能因此失去醫療保險

各州作業快慢不同，新罕州的醫療補助計畫主任利普曼 (Henry Lipman) 表示，該州早於2020年7開始規畫檢討並展開宣傳，鼓勵「白卡」登記者盡早開始重新確定程序。

新罕州3月時重新評估了大約2萬1000人的資格，結果是約有70% 被認為不再符合條件；利普曼說，其中56%已轉移到其他的聯邦醫保計畫。

不符合白卡參加資格的民眾可以轉向「歐記健保」，即「可負擔健保法案」(ACA)市場平台獲得醫療保險，有些方案每個月保費不到10元。不過，「可負擔健保法案」市場平台提供的健保計畫與白卡差別極大，民眾自掏腰包的開銷與自付款通常高出許多。

儘管70%不符資格的比率很驚人，然而預計陸續檢討的人裡，被視為不合資格者會有所減少，因為檢討的早期重點是過去一年未使用相關福利，不再與醫保部門聯繫，又或已知不符資格的人。

至於稍後檢討的主要是兒童、接受長期護理的人、又或是弱勢社群，他們基本上都符合白卡登記資格。

倡導組織 Granite State Progress 的執行董事霍金斯(Zandra Rice Hawkins)讚揚新罕州的檢討行動，可讓收到通知的人能及早作好準備。

白卡 歐記健保 醫療保險

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