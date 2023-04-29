我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿被騙40元停車費 德州男溜出餐廳殺人後繼續約會

家屬稱澳洲學生因「台灣小吃」中毒 台網炸鍋抗議被汙名

法官廢除「歐記健保」強制給付條款 拜登政府連夜上訴

記者顏伶如、編譯徐薏茹／綜合報導
第五巡迴上訴法院法官擋下歐記健保的強制篩檢給付規定，拜登政府連夜提起上訴。(Getty Images)
第五巡迴上訴法院法官擋下歐記健保的強制篩檢給付規定，拜登政府連夜提起上訴。(Getty Images)

德州聯邦區域法院法官歐康諾(Reed O'Connor)上個月裁定，廢除俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)當中預防醫療強制給付條款，受影響項目包括患者不必多花錢的某些癌症篩檢以及防治愛滋病毒(HIV)感染的接觸前預防用藥(PrEP)。拜登政府27日晚間向位於紐奧良的聯邦第五巡迴上訴法院上訴，要求擋下歐康諾的裁決。

司法部27日晚間連夜提出上訴，理由是歐康諾的裁決「於法無據」，而且「傷害公眾健康」。司法部要求聯邦第五巡迴上訴法院先擋下歐康諾的裁決，直到上訴法院有機會聆聽司法部的完整陳述再做決定。

保守派企業與保守派倡議人士在保守派非營利法律團體「美國第一法律基金會」(America First Legal Foundation)協助下，針對歐記健保強制給付調款提告，理由是雇主為預防用藥提供給付，等於是被迫支持違反個人宗教信仰的某些行為。歐康諾在裁決中認同原告主張。「美國第一法律基金會」創辦人米勒(Stephen Miller)曾於前總統川普任內擔任白宮資深顧問。

路透報導分析，歐康諾的裁決結果還超出訴訟範圍；他指出，審核哪些預防用藥應納入歐記健保強制給付的聯邦工作小組，成員任命程序違法，因此把工作小組從2010年以來的所有決議通通撤銷。歐康諾的決定讓幾個主要美國醫療集團強烈抗議。

根據聯邦衛生部統計，2020年當中，全美有1億5000萬人符合歐記健保預防用藥給付資格，可以免費獲得藥品。

司法部向上訴法院指出，如果不能擋下歐康諾裁決，保險公司將在病患更新參加計畫或更改保險公司時，對預防用藥收取自付(copays)或對預防用藥服務訂出自付額 (deductibles)規定。

歐記健保 司法部 保險

上一則

新罕州近7成不符白卡資格 全美1400萬人恐失去醫療保險

下一則

消費指數同比上漲4.2% 顯示通膨回穩 經濟正放緩

延伸閱讀

主持深夜秀8年 科登告別諍言 呼籲美國注意這兩點

主持深夜秀8年 科登告別諍言 呼籲美國注意這兩點
拜登細數亞裔貢獻：以不可估量的方式豐富美國

拜登細數亞裔貢獻：以不可估量的方式豐富美國
南韓與美發表華盛頓宣言 北韓金與正：只會更危及和平

南韓與美發表華盛頓宣言 北韓金與正：只會更危及和平
科登告別8年「深夜秀」喊美好冒險 換愛黛兒開車接他

科登告別8年「深夜秀」喊美好冒險 換愛黛兒開車接他

熱門新聞

國會眾院對中戰略競爭特別委員會本月19日舉行台海衝突兵棋推演，委員會主席蓋拉格(前右二)表示，台海開戰，各方都將付出高昂代價。(美聯社)

眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲

2023-04-23 13:53
一名華裔女性駕駛特斯拉發生車禍，指控該車自駕系統和安全氣囊設計有問題，加州陪審團判決她敗訴。圖為特斯拉汽車的自駕系統。(路透)

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

2023-04-22 10:16
中國國家主席習近平近來積極與外國領袖交好，但仍拒絕與美國溝通，被認為可能升高了區域風險。（新華社）

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

2023-04-21 12:14
全國收視最高的福斯黃金主播卡爾森，與福斯新聞分道揚鑣。(美聯社)

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

2023-04-24 12:04
尹錫悅(左)收到有唐麥克林簽名的吉他。(路透)

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

2023-04-27 10:06
前副總統潘斯27日出席大陪審團為國會暴動案作證，創下首例。（Getty Images）

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

2023-04-28 02:29

超人氣

更多 >
買汽車保險 這三家公司最便宜

買汽車保險 這三家公司最便宜
貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤
媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？
想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃

想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃
華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償