法官廢除「歐記健保」強制給付條款 拜登政府連夜上訴

第五巡迴上訴法院法官擋下歐記健保的強制篩檢給付規定，拜登政府連夜提起上訴。(Getty Images)

德州聯邦區域法院法官歐康諾(Reed O'Connor)上個月裁定，廢除俗稱「歐記健保 」(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)當中預防醫療強制給付條款，受影響項目包括患者不必多花錢的某些癌症篩檢以及防治愛滋病毒(HIV)感染的接觸前預防用藥(PrEP)。拜登政府27日晚間向位於紐奧良的聯邦第五巡迴上訴法院上訴，要求擋下歐康諾的裁決。

司法部 27日晚間連夜提出上訴，理由是歐康諾的裁決「於法無據」，而且「傷害公眾健康」。司法部要求聯邦第五巡迴上訴法院先擋下歐康諾的裁決，直到上訴法院有機會聆聽司法部的完整陳述再做決定。

保守派企業與保守派倡議人士在保守派非營利法律團體「美國第一法律基金會」(America First Legal Foundation)協助下，針對歐記健保強制給付調款提告，理由是雇主為預防用藥提供給付，等於是被迫支持違反個人宗教信仰的某些行為。歐康諾在裁決中認同原告主張。「美國第一法律基金會」創辦人米勒(Stephen Miller)曾於前總統川普任內擔任白宮資深顧問。

路透報導分析，歐康諾的裁決結果還超出訴訟範圍；他指出，審核哪些預防用藥應納入歐記健保強制給付的聯邦工作小組，成員任命程序違法，因此把工作小組從2010年以來的所有決議通通撤銷。歐康諾的決定讓幾個主要美國醫療集團強烈抗議。

根據聯邦衛生部統計，2020年當中，全美有1億5000萬人符合歐記健保預防用藥給付資格，可以免費獲得藥品。

司法部向上訴法院指出，如果不能擋下歐康諾裁決，保險 公司將在病患更新參加計畫或更改保險公司時，對預防用藥收取自付(copays)或對預防用藥服務訂出自付額 (deductibles)規定。