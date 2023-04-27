俄烏戰以來首度… 習澤通話 中「勸和促談」

中國國家主席習近平(左)與烏克蘭總統澤倫斯基(右)26日通話約一小時，這是自俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，中烏元首次通話。(美聯社)

中國國家主席習近平 26日和烏克蘭 總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)通電話；這是俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭以來，烏中領袖首度談話；這場為時近一小時的通話後，烏克蘭總統府隨即發布人事令，任命前戰略產業部長李亞比金(Pavlo Ryabikin)為新任駐中國大使。

政治解決危機 中將派代表

中國外交部也表示，中方將派現年70歲的前駐俄羅斯大使李輝為歐亞事務特別代表，前往烏克蘭等國，「就政治解決烏克蘭危機與各方深入溝通」。

來源:世界新聞網

中調停角色 俄低調回應

習近平上月訪問莫斯科三天，會見俄國總統普亭。普亭盛讚中國的12點烏克蘭和平方案，並在普習會後表示，許多方案「與俄方做法一致」。習近平在一個月後才和澤倫斯基通話，中國在烏俄戰爭中扮演的調停角色再受矚目，俄方26日對此僅低調回應。

澤倫斯基：對談時間長且有意義

澤倫斯基在通話後於推特(Twitter)發文形容中烏領袖的對談「時間長且有意義」，「相信這次通話以及任命烏克蘭駐中國大使，將會為我們雙邊關係的發展注入強有力動能」。

中國外交部表示，習近平在電話中告訴澤倫斯基，「現在理性的想法和聲音愈來愈多，各方必須把握機會，累積政治解決危機的條件，我們希望各方深刻反思烏克蘭危機，透過對話，為歐洲的長治久安尋找共同出路」。

美：樂見中烏元首通話

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，美國樂見中烏元首通話，至於這次通話能否促成俄烏和平協議，則言之過早。

澤倫斯基表示，兩國領袖在近一小時長的對談中，討論為烏克蘭實現「公正且可持續和平」的各種合作方式；澤倫斯基堅持，任何與俄方的和解，都必須以烏克蘭邊境回復到1991年的狀態為基礎，「若基於領土妥協，就沒有和平」。

俄國去年入侵烏克蘭之前，已吞併克里米亞半島，且俄方勢力自2014年來控制烏東大片領土。

烏克蘭前駐中大使卡梅舍夫(Serhiy Kamyshev)2021年2月任上在中國過世後，烏克蘭駐中大使一職懸缺至今。澤倫斯基表示，烏中領袖對話，以及任命李亞比金出任烏克蘭駐中國大使，將有助發展烏中兩國關係。