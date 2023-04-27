習近平與烏總統通話沒講戰爭、未提普亭 凸顯中俄仍緊密

習近平與澤倫斯基26日通話，內容未提俄羅斯，未提普亭。(路透)

中國國家主席習近平 26日與烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)通電話，根據中方公布的通話內容紀錄，習近平在大約一小時的電話中，雖然談到了「維護和平」、「尊重主權」等，但對正在進行中的俄烏戰爭及侵略烏克蘭的俄羅斯 ，則都隻字未提。

紐約時報分析指出，習近平在通話中沒有提到俄羅斯，沒有講到「戰爭」(war)一詞，凸顯了北京與莫斯科之間的關係依然密切穩固，同時顯示中國想在俄烏戰爭當中扮演受到信賴的和平協調者角色，其實並不容易。

今年2月間，中國針對俄烏戰爭發表和平協議聲明，但習近平與澤倫斯基通話中，對於如何結束戰爭則沒有提供具體計畫，僅提到要有「對話與談判」。

來源:世界新聞網

報導指出，中國展現的立場反映了習近平對俄羅斯的看重，將俄羅斯視為中國的策略夥伴，在中國設法重新改造全球秩序以保護自身利益的同時，身為核武強權的俄羅斯，足以對抗稱霸全球的美國。

另一方面，對於烏克蘭堅持收復遭到俄羅斯占領的領土，中國顯然表示同意；習近平在電話通話中提到「相互尊重主權與領土完整是中國與烏克蘭關係的政治基礎」。

紐約時報報導，中國外交部公布的通話紀錄顯示，習近平對於可能爆發核子衝突表示關切，但並未在談話中提到俄烏戰爭中唯一擁有核武的一方就是俄羅斯，也沒提到俄羅斯總統普亭(Vladimir V. Putin)的名字或提到俄羅斯官員在戰爭期間多次表達可能訴諸核武。

烏克蘭東部頓內次克重鎮巴赫姆特市內26日遭俄軍攻擊，烏軍與俄軍在巴赫姆特交戰陷入僵局。(美聯社)

通話紀錄顯示，習近平對澤倫斯基說「對話談判是唯一可行的出路」，「核戰爭沒有贏家，對待核問題，有關各方都應該保持冷靜克制，真正從自身和全人類的前途命運著眼，共同管控好危機」。

對於習近平與澤倫斯基通話，俄羅斯回應頗為低調；俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)26日在新聞簡報中說：「我們注意到中方已經準備好，可以開始推動協商過程」。她說：「受到華府控制的傀儡，對於任何和平倡議都不可能適當地接受。」