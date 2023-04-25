新聞界浴血星期一 福斯主播卡爾森、CNN主播勒蒙被開除

福斯新聞網(Fox News)24日無預警宣布與黃金時段王牌主播卡爾森(Tucker Carlson，圖)結束合作，卡爾斯動向備受矚目。(Getty Images)

有線電視新聞界24日大地震，福斯新聞網(Fox News)當家主播卡爾森(Tucker Carlson)及有線電視新聞網(CNN)晨間新聞主播勒蒙(Don Lemon)雙雙被東家解職，兩人人事異動消息幾乎同時傳出，洛杉磯時報報導，福斯老闆梅鐸開除卡爾森，與員工控訴該名主播歧視，以及他報導國會暴動的方式有關；而CNN的勒蒙則有厭女情結，舉止惡劣。

Politico新聞網站以「浴血」(bloodbath)來描述卡爾森及勒蒙被開除；兩位主播都曾飽受爭議，但突然被開除，媒體界咸感震撼。

2024大選播報將受影響

時代(Time)雜誌報導，要是認為兩位主播相繼被開除，是有線電視新聞界的正義之舉，想除掉內部毒素，那就大錯特錯；兩件案例差異很大，話雖如此，電視播報2024年總統選舉肯定會大受影響。

福斯上午還在播節目廣告

福斯新聞網在宣布卡爾森離職前的幾個小時，還在替他黃金時段的新聞節目「卡爾森今夜秀」打廣告，顯示高層決定開除他有多麼突然。聲明中表示，新聞網感謝他擔任主播時的服務，「雙方同意分道揚鑣」；卡爾森上次主持節目是在21日，接續他節目的是「福斯今夜秀」(Fox News Tonight)，東岸時間24日晚間8點首播，「由福斯新聞名主播群輪流主持，直到選出新主播為止」。

澳洲媒體大亨梅鐸（中）處於多事之秋，先是旗下福斯公司以7.8億天價與多明尼恩投票公司和解，身兼福斯公司執行長的兒子拉克蘭.梅鐸（左）21日再代表公司撤銷對澳洲媒體Crikey的誹謗控告。接著是24日福斯王牌主播卡爾森被撤職，據稱是梅鐸本人的決定。（美聯社）

勒蒙稱深感震驚反被酸

CNN的勒蒙則對自己被開除感到光火，上社媒推特 表示自己對被解職深感「震驚」，但CNN也發推文稱勒蒙的聲明「不準確」、他「得有機會面見管理階層，但他反而跑去推特發文」。

福新新聞上周付出7億8750萬元，與原告「多明尼恩投票系統」公司達成和解；卡爾森與另兩名福斯主播漢尼提(Sean Hannity)、殷格海姆(Laura Ingraham)私下經常揶揄前總統的私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)、鮑爾 (Sidney Powell)，卻同時繼續向觀眾散播陰謀論。這些事情都遭多明尼恩公司踢爆。

外界廣泛批評卡爾森，白宮 3月也加入，點出他不實報導2021年1月6日發生的國會山莊暴亂案。

勒蒙2月在「CNN晨間新聞」(CNN This Morning)形容有意角逐共和黨總統提名、51歲的妮姬‧海理(Nikki Haley)為「錯過盛年」、「女人的盛年被認定為20、30多歲，四旬那十年也還算可以」。後續消息更指出，勒蒙行為惡劣，屢屢犯規，向權貴獻媚，還對很多女同事公開流露敵意。

勒蒙被開除，CNN的財務考量可能也有關係，其收視率節節下降，今年迄今與去年同期相比，收視率大跌34%。 CNN晨間主播勒蒙24日突然被公司開除，他與共和黨總統參選人隔空交火是下台的導火線。（路透）

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點