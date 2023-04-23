眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲

國會眾院台海兵棋推演顯示，中共解放軍武統台灣時，美軍在日本和關島的軍事基地將遭到第一波攻擊。圖為關島安德森空軍基地的美軍軍機。(路透)

國會眾院台海兵棋推演顯示，中共解放軍武統台灣時，美軍在日本和關島的軍事基地將遭到第一波攻擊。圖為中國第一種射程可達關島美軍基地的東風-26型(DF-26)彈道飛彈。(路透)

國會眾院 19日晚上的一場台海衝突兵棋推演，讓所有與會者有如身臨其境地感受到戰爭的殘酷和美國可能置身的處境。當晚在場旁觀兵推的美聯社22日披露更多細節，包括美中熱線不通、駐日本和關島的美軍受襲、盟友袖手旁觀、各方傷亡數以千計；戰爭沒有贏家。

台灣中國死傷多 戰爭慘烈無贏家

這場借用眾院歲出入委員會會議室舉行的兵推，參與者包括眾院對中戰略競爭特別委員會成員；華府智庫新美國安全中心(CNAS)專家扮演北京 ，兩黨議員扮演白宮國安會顧問。模擬中國對台發動首次襲擊、美國軍方作出回應，在開戰72小時後，2027年4月22日那天的狀況：各方傷亡慘重。

美中熱線不通 盟友袖手旁觀

兵推過程中，北京導彈和火箭彈不只落在台灣，還投向遠在日本和關島的美軍；美軍初步傷亡數百成千，台灣和中國死傷規模更大。令華府沮喪的是，兵推呈現美國盟友的驚恐和疏遠，美國在支持台灣過程中，幾乎完全是孤軍作戰。美中熱線電話不通，想打電話給習近平或某位中國高級將領以平息事態的這種事，並未發生。

2019年3月，關島安德森空軍基地演練快速修復跑道。(路透)

這場兵推是從台灣的反對黨議員談論獨立開始。主持兵推的CNAS防禦計畫主任佩蒂約翰（Stacie Pettyjohn）敘述：憤怒的中國官員向台灣提出了無法接受的要求，中國軍方將具侵犯能力的部隊部署到位，提供醫療部隊血液供應等步驟，顯示中國行動並非普通軍事演習。最終，中國對台灣實施事實上的封鎖；對生產全球逾60%半導體及其他高科技設備的台灣來說，無法容忍。美國總統指示：可能的話，阻止中國人接管台灣；如果不可能的話，打敗它。

美經濟制裁中國 將有災難性後果

兵推過程中，眾議員 在決定行動方案前，曾向扮演參謀首長聯席會議主席的退休將軍霍姆斯（Mike Holmes）提問。他們獲知：美國若對中國採取極端的經濟懲罰，對美國和中國都將產生「災難性」後果，中國也將反擊美國經濟。由於中國領導人過去曾拒接美國熱線電話，美國官員只能通過常駐中國的美國商界領袖向中國同行傳遞信息，戴爾、蘋果、惠普等產品業務都被中國查封，作為攻擊的第一步。

議員被告知，台灣會竭盡全力平息事態。但美國將用光它的超遠程導彈庫存，全球金融市場搖搖欲墜。事實也將證明，中國外交官做的前期工作，將讓美國盟友保持觀望。

面對這場兵推，國會議員強調，兵棋推演不是為了策劃戰爭，而是明白如何加強美國威懾力，以防止發生一場涉及美中台三方的戰爭。

國會眾院對中戰略競爭特別委員會本月19日舉行台海衝突兵棋推演，委員會主席蓋拉格(前右二)表示，台海開戰，各方都將付出高昂代價。(美聯社)

兩黨議員心驚 力促「維持兩岸和平」

美國對中戰略競爭特別委員會主席、威斯康辛州共和黨眾議員蓋拉格(Mike Gallagher)在兵推前告訴所有成員，理想情況下，國會議員將在兵推結束後，懷抱兩種信念：「第一是緊迫感。第二是，我們可以透過立法行動在本屆國會做出有意義的事，改善台海兩岸的和平穩定前景。」委員會首席民主黨籍議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)也指出，「我們不要讓今晚面對的情況發生。唯一該做的是阻止侵略並防止發生衝突。」

議員們並表示，此次兵推，凸顯美方忽視制定完整的經濟懲罰配套措施和未能在盟友之間建立共識的風險。

被問及眾院兵棋推演時，中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，中國希望與台灣和平統一，但保留「採取一切必要措施的選擇權」。