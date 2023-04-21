誰讓美製造業再度偉大？克魯曼：拜登達成川普辦不到的事

經濟學家克魯曼認為，美國總統拜登（左）做到美國前總統川普（右）辦不到的事：讓美國製造業復興。（美聯社）

「使美國再度偉大」（MAGA）是美國前總統川普 2016年的核心競選主題，他尤其信誓旦旦要讓製造業工作機會回流、帶動美國製造業復興。入主白宮後，川普試圖兌現競選支票，承諾對眾多外國進口貨課徵關稅，並給企業減稅，以為這麼做就能勸誘他們投資美國而非海外。

然而，2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 在紐約時報專欄指出，川普政策失敗了：承諾的製造業復興不曾發生。

拜登 通過二項立法帶動在美建廠熱潮

對照下，現任總統拜登推動的法案，促成的川普力有未逮的製造業復甦。環境政策組織Climate Power的資料顯示，自從「通膨削減法」（基本上是氣候法）通過以來，已宣布數十座興建乾淨能源工廠的計畫，計劃生產電池、電動車等等。拜登力圖促進國內半導體生產的「晶片與科學法」（CHIPS and Science Act），也吸引業者紛紛宣布建廠計畫。

這些不只是口頭說說而已，許多計畫全面落實需要時間，但建廠支出已經飆升，比川普任內任何時點都大約高出75%，甚至遠高於此數。高盛預測，「通膨削減法」涉及的政府支出會高於原先預期，但同時也將吸引數兆美元的民間投資。

但克魯曼說，有三點值得注意。一，沒有任何政策能讓美國經濟回到1950年代，當時製造業僱用全美30%的勞工。隨著先進國經濟變成以服務業主導，製造業的就業占比下滑是不可逆趨勢。二，不應迷戀製造業，好工作就是好工作，沒有任何特質讓製造業比醫療照護或甚至娛樂業（美國一大出口業）優越。三，當前製造業復興，部分反映「買美國貨」（Buy American）規定的效應，但此規定有兩大問題：推升成本、產生貿易摩擦。

但有理由為拜登政策辯護。「晶片法」之所以能鼓勵國內製造，是因為在美中關係日益緊張之際，在地製造是出自於國家安全考量。「通膨削減法」其實帶有鮮明保護主義色彩，既因那是讓重要氣候法案過關的唯一途徑，也因鼓勵國內製造可協助美國的落後地區及藍領勞工。

拜登如何促成製造業復興？川普敗在哪？

上述措施的利與弊仍有辯論空間。但先就吸引製造廠進駐的成果而論，為什麼拜登重振製造業有成，川普則失敗？

克魯曼分析，川普的關稅似乎未能振興美國製造業，一大因素是「無能」：關稅推升了鋼鐵和其他工業投入品的成本，反而降低美國工業的整體競爭力，或許總的來說也降低了製造業聘僱人數。

至於川普的減稅措施，基本上是「涓滴而下」（trickle-down）經濟學：讓企業稅後獲利提升，期望他們創造更多工作機會。這麼做注定失敗，因為基本假設就錯了：對企業獲利課稅，並非阻止企業投資美國的重要因素，所以減稅也無法提振美國製造，只是徒然讓企業意外獲得大禮罷了。

相形之下，拜登的政策或許可描述成「涓滴而上」（trickle-up）經濟學。不普遍給企業減稅，而是獎勵他們參與過渡到以可再生能源驅動經濟的轉型過程。例如，企業生產或投資乾淨能源可獲稅務減免優惠，消費者購買電動車或節能家電也可抵稅，諸如此類。再結合「買美國貨」規定，這些獎勵措施將助長各式各樣美國製品的需求，從電池到電動馬達，無所不包。

眼看前方有龐大的市場商機，企業於是踴躍擴大投資美國製造，這種盛況睽違已久。

拜登政策並非無懈可擊

此政策當然也有可批評之處。克魯曼認為，拜登或許試圖「一石多鳥」—運用鎖定目標的稅務優惠，既要拯救地球、創造優質藍領工作，還要提升落後地區經濟發展。企圖一口氣做那麼多事，到頭來可能什麼事都做不好。更別提贏回勞工階層民心了，那些選民可能早已中了川普牌MAGA的蠱。