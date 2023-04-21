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訪中談話爭議…拜登與馬克宏通話 重申穩定台海

記者張文馨／華盛頓報導
法國總統馬克宏（左）日前訪問中國後發表歐洲不應介入台海、且不應成為美國附庸的談話，引起軒然大波。拜登總統（右）20日致電馬克宏，似在修補同盟關係。（美聯社）
法國總統馬克宏（左）日前訪問中國後發表歐洲不應介入台海、且不應成為美國附庸的談話，引起軒然大波。拜登總統（右）20日致電馬克宏，似在修補同盟關係。（美聯社）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪問中國卻引發西方盟友疑慮，後續震盪不斷，他20日與美國總統拜登通話，白宮表示，兩人討論了馬克宏的北京行，並重申維持台海和平穩定和支持烏克蘭的基本立場。

馬克宏在結束對中國的國事訪問後稱，歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突，歐洲不該為美國附庸；引發關注，西方盟友質疑馬克宏藉此迎合中國，美國國會議員批評馬克宏建議讓歐洲自己處理烏克蘭問題。

馬克宏發言後幾小時，中國就在台灣周遭舉行軍事演習，更讓懷疑擴大；法國政府事後緊急滅火，重申與美國基於共同價值觀的聯盟關係。

爭議言論爆發近兩周後，拜登20日與馬克宏通話。

白宮事後說明，兩國總統討論了馬克宏的中國之行，以及其持續促進印太區域的繁榮、安全、共享價值觀，以及以規範為基礎的國際秩序。

白宮表示，兩人重申維持台海和平穩定的重要性，也重申他們對烏克蘭的堅定支持。

此外，拜登同日與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）通話，就范德賴恩的北京行交換意見，也重申維持台海和平穩定的重要性，以及維護國際秩序、人權和公平貿易的承諾。

范德賴恩6日會晤中國國家主席習近平時談到台海議題，稱台海和平穩定具有至高重要性，片面威脅要以武力改變現狀是不可接受的。

馬克宏 拜登 白宮

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