今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

中國國家主席習近平近來積極與外國領袖交好，但仍拒絕與美國溝通，被認為可能升高了區域風險。（新華社）

多國政要最近先後到中國訪問，並與中國國家主席習近平 會晤，其中包括美國的盟友如法國總統馬克宏、歐盟委員會主席范德賴恩、巴西總統魯拉等；然而，美國一直找機會與中方溝通但都被拒絕，財長葉倫、商務部雷蒙多乃至國務卿布林肯 一次又一次放出風聲希望訪問中國，但都碰壁。

紐約時報20日報導，這反映了習近平認為中美接觸是沒有結果的觀點，除非美方拿出誠意，以實際行動推動中美關係重返正軌。

報導指出，在兩個大國缺乏溝通下，讓人們更加擔心對抗加劇，甚至會在台灣及其他地緣政治熱點問題上爆發戰爭。直到上周，中方仍然拒絕兩國軍方最高層接觸。

對於白宮國安會發言人柯比(John Kirby)日前說，「拜登 總統期待與習主席再一次交談」；中國外交部發言人汪文斌更早之前已表明，溝通的價值和意義在於增進理解、管控分歧，不能為溝通而溝通。

這正好說明中方認定美方干涉中國內政，損害中國利益，也認定美方一邊聲稱要為中美關係加裝護欄，一邊破壞兩國關係的政治基礎。

北京的強硬態度是它對美國的連串舉動感到不滿，先是氣球事件，再是中華民國總統蔡英文「過境」美國，並與眾院議長麥卡錫會晤，然後是最近美國與菲律賓展開數十年來最大規模的聯合軍演。

對中方來說，這些都是美方不斷上升的敵意和挑釁，在此情況下要求恢復外交接觸，包括期待已久的拜習對話，就顯得空洞；中國官媒直白說明，只有在美國以實際行動表現出可信的誠意後，高層會談才能展開。

拜登政府一直希望建立「護欄」，防止美中在南海及台灣問題上出現誤判而發生事件。然而中方認為，所謂「護欄」實際上是對中國另一種形式的遏制，它寧願畫出自己的紅線阻止華盛頓越過。

儘管中方的強硬態度，但布林肯對恢復高層會談仍表樂觀。他18日在出席在日本舉行的七國集團（G7)外長會議期間說，期望能夠在(恢復會談)這方面取得進展。