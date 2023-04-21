我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無畏疫情重創百業 好萊塢遛狗人年收入50萬元

回應股價跌太凶？特斯拉調漲高階款Model S、X售價

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

編譯盧炯燊／綜合20日電
中國國家主席習近平近來積極與外國領袖交好，但仍拒絕與美國溝通，被認為可能升高了區域風險。（新華社）
中國國家主席習近平近來積極與外國領袖交好，但仍拒絕與美國溝通，被認為可能升高了區域風險。（新華社）

多國政要最近先後到中國訪問，並與中國國家主席習近平會晤，其中包括美國的盟友如法國總統馬克宏、歐盟委員會主席范德賴恩、巴西總統魯拉等；然而，美國一直找機會與中方溝通但都被拒絕，財長葉倫、商務部雷蒙多乃至國務卿布林肯一次又一次放出風聲希望訪問中國，但都碰壁。

紐約時報20日報導，這反映了習近平認為中美接觸是沒有結果的觀點，除非美方拿出誠意，以實際行動推動中美關係重返正軌。

報導指出，在兩個大國缺乏溝通下，讓人們更加擔心對抗加劇，甚至會在台灣及其他地緣政治熱點問題上爆發戰爭。直到上周，中方仍然拒絕兩國軍方最高層接觸。

對於白宮國安會發言人柯比(John Kirby)日前說，「拜登總統期待與習主席再一次交談」；中國外交部發言人汪文斌更早之前已表明，溝通的價值和意義在於增進理解、管控分歧，不能為溝通而溝通。

這正好說明中方認定美方干涉中國內政，損害中國利益，也認定美方一邊聲稱要為中美關係加裝護欄，一邊破壞兩國關係的政治基礎。

北京的強硬態度是它對美國的連串舉動感到不滿，先是氣球事件，再是中華民國總統蔡英文「過境」美國，並與眾院議長麥卡錫會晤，然後是最近美國與菲律賓展開數十年來最大規模的聯合軍演。

對中方來說，這些都是美方不斷上升的敵意和挑釁，在此情況下要求恢復外交接觸，包括期待已久的拜習對話，就顯得空洞；中國官媒直白說明，只有在美國以實際行動表現出可信的誠意後，高層會談才能展開。

拜登政府一直希望建立「護欄」，防止美中在南海及台灣問題上出現誤判而發生事件。然而中方認為，所謂「護欄」實際上是對中國另一種形式的遏制，它寧願畫出自己的紅線阻止華盛頓越過。

儘管中方的強硬態度，但布林肯對恢復高層會談仍表樂觀。他18日在出席在日本舉行的七國集團（G7)外長會議期間說，期望能夠在(恢復會談)這方面取得進展。

拜登 布林肯 習近平

上一則

台海衝突兵推 眾院委員會：戰爭不會限於台海、強化台武裝

下一則

鄰居籃球掉進院子 北卡男開槍 致2重傷、1輕傷

延伸閱讀

CNN：拜登計畫最快下周宣布競選連任

CNN：拜登計畫最快下周宣布競選連任
拜登與歐盟執委會主席通話 重申台海和平穩定重要性

拜登與歐盟執委會主席通話 重申台海和平穩定重要性
拜登夫婦報稅 去年總收入近58萬 較前年少3.1萬

拜登夫婦報稅 去年總收入近58萬 較前年少3.1萬
共和黨債限方案7項重點 華郵：與拜登對峙仍緊張

共和黨債限方案7項重點 華郵：與拜登對峙仍緊張

熱門新聞

(取自推特)

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

2023-04-13 15:22
來自台灣的生物學家蔡立慧發表論文，對治療阿茲海默症取得重要的發現。(取自MIT官網)

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

2023-04-15 11:00
啦啦隊員華盛頓(左)和蘿絲(右)只因為上錯車，就遭到車主槍擊，一重傷，一輕傷。（取自臉書)

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

2023-04-20 14:49
日本首相岸田文雄今天遇襲，日媒拍到的事發影片可看到一名看似漁港相關人士的男性率先壓制犯嫌。（截取自NHK影片）

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

2023-04-15 08:48
美國FBI聯邦調查局在4月17日逮捕了兩名华裔的男性，指控他們涉嫌在紐約經營運作一個替中國政府工作的「海外警察局」。被捕的兩人分別是61歲的盧建旺和59歲的陳金平，被控以海外同鄉會、協助僑胞的名義，暗中接受中國政府的指示，監控、打壓和騷擾異議人士。（截圖自微信、美聯社）

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

2023-04-18 08:50
兩歲的任安妮(譯音)被母親抱在懷裡，她們母女隨著偷渡人潮， 3月23日越過格蘭德河，從墨西哥進入美國德州的佛朗頓市後，就被美國邊巡隊員拘捕。(路透)

中國來美偷渡客增12倍 WSJ：習第3任期展開後 憂政治迫害

2023-04-17 00:50

超人氣

更多 >
藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州
SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來
SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸
學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅

學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅
快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國

快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國