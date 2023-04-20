德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

啦啦隊員華盛頓(左)和蘿絲(右)只因為上錯車，就遭到車主槍擊，一重傷，一輕傷。（取自臉書)

在紐約、密蘇里州接連傳出年輕人誤入私人產業遭槍擊 一死一重傷後，類似悲劇18日又在德州 發生；兩名女啦啦隊員當天凌晨結束練習後，在埃爾金市(Elgin)一家連鎖超市停車場，不慎上錯車，遭車內一名男子出來對他們連開五槍；其中一名女孩中槍重傷送醫，另一名女孩擦傷治療後出院。

1周3起 誤闖遭槍擊事件頻傳

發生槍擊的德州超市停車場。美國連續幾天都發生因敲錯門或上錯車，就遭到槍擊的事件。 (取自TV-KXAN視頻)

這是不到一周內連續發生的至少第三起類似槍擊案，都是年輕人去錯地方時，遭槍擊重傷或身亡；一連串槍擊案已在全美引發新一波憤怒浪潮，推動槍枝法改革者敦促議員必須盡快做出回應。

涉嫌開槍的25歲男子羅德里格斯(Pedro Tello Rodriguez Jr.)已被逮捕，並被控犯下致命行為的重罪。

槍手羅德里格斯在案發後被捕。（美聯社）

18歲重傷女性佩頓‧華盛頓(Payton Washington)仍是當地石點高中(Stony Point High School)的學生，也是伍德蘭茲精英啦啦隊(Woodlands Elite Cheer)隊員；她17日開車載三名隊友，先把車停在H-E-B超市的停車場，然後搭巴士到休士頓的伍德蘭茲菁英訓練營(Woodlands Elite Gym)，為本周末將舉行的世界啦啦隊錦標賽加緊練習。

1人傷重切除脾臟 1人輕傷出院

她父親凱蘭‧華盛頓(Kelan Washington)告訴國家廣播公司(NBC)奧斯汀KXAN地方電視台，女兒腿部和背部中彈，受傷後被以直升機載到醫院急救，醫生已切除她的脾臟，正在奧斯汀德州大學戴爾西頓醫療中心(Dell Seton Medical Center)加護病房。

他並表示：「女兒天生只有一片肺，生性堅強。」

上錯車道歉 對方仍追出來開槍

伍德蘭茲精英啦啦隊老闆希勒(Lynn Shearer)則說，案發前，啦啦隊員們剛結束訓練，18日凌晨12時15分回到奧斯汀地區，準備一如往常以共乘車的方式回家，有些人固定把車子停在當地H-E-B連鎖超市停車場，四名同行隊員準備共乘一輛車離去，其中一名啦啦隊隊長希瑟·蘿絲(Heather Roth)不慎找錯了車，打開車門發現錯誤，看到車裡一名年輕男子手上有一把槍。

蘿絲連忙跑去找到自己的車然後坐進去，她還把車窗搖下連聲跟對方道歉，然後「她們看到有一個人下了車，手上有槍，大家想加速離開時，他朝車內開了五槍」。

任意開槍 重傷者父親：難以置信

被槍擊重傷的華盛頓出生時就只有一個肺，她父親形容這個明星運動員女兒「生來就很堅強」。(取自Payton Washington IG)

華盛頓的父親表示，槍手什麼也沒說就開槍，「那人舉起雙手，然後揮舞著他的武器，開始向女孩們開槍。」他不可置信地說：「她就只是不小心走到你車門口，而且是個穿啦啦隊服的女孩。」

幾天前，才發生年輕人敲錯門、開錯車道遭槍擊重傷或身亡事件；13日在密蘇里州，16歲非裔亞爾(Ralph Yarl)於堪薩斯城接弟弟時按錯門鈴遭槍擊，頭部中彈。15日在紐約上州，20歲女子凱琳‧吉利斯(Kaylin Gillis)因開錯車道遭屋主槍殺。

槍枝問題 德州華裔州眾議員 發聲

為此，德州華裔州眾議員吳元之(Gene Wu)推文寫道：「誰能料到，允許人人在沒有執照、培訓或教育的情況下隨處攜槍，會產生負面後果？」

槍枝改革倡議者、民主黨康乃狄克州聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)也寫道：「我們怎會變得如此焦慮和害怕彼此，讓孩子們因敲錯門或坐錯車而死？」