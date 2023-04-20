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麥卡錫提共和黨債限計畫 拜登聽後立刻嚴拒

記者胡玉立／綜合報導
眾院議長麥卡錫19日公布共和黨版提高債務上限的條件，同意債務上限提高1.5兆元，但要求拜登政府減少開支；白宮重申協商不能預設前提。(美聯社)
眾院議長麥卡錫19日公布共和黨版提高債務上限的條件，同意債務上限提高1.5兆元，但要求拜登政府減少開支；白宮重申協商不能預設前提。(美聯社)

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)19日公布了共和黨的提高債務上限計畫，將聯邦債務上限提高1兆5000億元，但法案同時提出了取消拜登學貸減免計畫等多項削減開支措施，稱合計將可削減政府開支達4兆5000億元；拜登總統立即表示反對，並重申不會就債務上限進行談判。

債限提高1.5兆 但削減政府開支4.5兆

拜登聲稱國會應採取川普在內的前幾任總統任內的做法，無條件提高聯邦舉債上限。

今日美國報(USA Today)報導，麥卡錫的共和黨版「限制、儲蓄、增長法案」(Limit, Save, Grow Act)要求：將可自由支配支出提高到2022財政年度水準、未來十年的支出年增長率限制為1%、要求重新分配約10億元未使用COVID紓困資金、取消拜登降低通膨法當中對8萬7000名國稅局人員的資助、終止對投資綠色能源企業的稅務優惠。

共和黨版衝擊學貸減免、糧食券等計畫

拜登重申不會就債務上限進行談判。(美聯社)
拜登重申不會就債務上限進行談判。(美聯社)

可能直接衝擊一般民眾的項目包括取消學貸減免計畫、接受營養補充協助計畫(SNAP，即糧食券)民眾的工作要求年齡從50歲提高到56歲、阻止拜登政府限制消費者使用瓦斯爐等。

財政部長葉倫(Janet Yellen)年初通知國會，美國最快可能會在6月出現債務違約，現行31兆4000億元法定舉債上限若不提高，將導致「經濟和金融崩潰」。拜登3月提出6兆9000億元聯邦預算，宣布將對富人和企業增稅、擴大政府社會安全網後，白宮一直要求共和黨人應儘速公佈其歲出計畫。

麥卡錫在眾院公布法案後表示，「拜登總統可以選擇回到談判桌，停止玩黨派政治遊戲，或者摀住耳朵拒絕談判，陷我國於史上首次債務違約風險。」

他說，「我們已提出負責任的提高債務上限計畫，他們沒有藉口拒絕談判；總統忽視了債務危機。」

拜登嗆共和黨是為上層人士提供福利

幾分鐘後，拜登在馬里蘭州一個工會場合發表講話，重申不會就債務上限進行談判，並指麥卡錫「想大刪你們仰賴的計畫，為上層人士提供大量福利。」

目前尚不清楚麥卡錫的法案是否有足夠票數在共和黨控制的眾院過關，但此案幾乎沒有機會通過民主黨控制的參院；但麥卡錫最終目標不是通過法案，而是迫使拜登走上談判桌，考慮削減開支。

拜登 麥卡錫 共和黨

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