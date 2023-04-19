延遲8小時才通報 北京長峰醫院29死火災遭「消息壓制」？

北京市長峰醫院當地時間4月18日中午發生火災，截至19日上午9時，官方公布29人經轉院救治無效身亡。圖為火災當下，有人從醫院破窗而出。（取材自微博）

「北京 長峰醫院發生29死火災，為何通報卻延遲了8小時之久？」北京市長峰醫院當地時間4月18日中午發生火災，截至19日上午9時，官方公布29人經轉院救治無效身亡；火災中共疏散71名病患，然而官方的火災通報卻直至火災發生近8小時之後的晚間8時許才發出，此前相關消息被壓制、媒體報導也是直到官方通報發出後才跟進，甚至連長峰醫院的病患家屬，也是在晚間消息見報之後才得知發生火災，在與病患失聯的情況下，急忙趕赴醫院確認病患生死與下落，卻被要求等待院方逐級上報。火災消息的延遲通報引發公眾不滿，連前環球時報總編輯胡錫進都在微博 上發文批評，但胡錫進隨後刪文重發，將批評壓制消息的字句刪去。

位於北京市豐台區的長峰醫院住院部東樓4月18日中午12時57分發生火災，目前已知造成至少29人死亡，火勢延燒至下午1時33分撲滅，至3時30分現場救援工作結束，共疏散病患71人——如此重大的事故，官方的火災通報卻直到18日晚間8時許才發出，在通報發出前火災消息不只未見報、在中國微博上也幾乎不見討論訊息，北京本地的微博帳號「北京大峰峰」曾於18日傍晚6時許發布長峰醫院火災影片，但很快遭到移除。

在官方通報發出後，中國各家媒體才紛紛報導長峰醫院火災消息，甚至許多醫院病患的家屬也是在18日晚間8時許發出官方通報方得知失火，《中國青年報》引述家屬不滿表示：

「（火災）過去七八個小時了，我連個電話都沒接到。」 「我們不看新聞都不知道。」

圖為發生火災的長峰醫院。（美聯社）

醫院雖於18日傍晚6時先通報有21人「經轉院救治無效死亡」、至19日上午更新死亡人數為29人，然而並未向家屬告知病患的生死情況，因此18日晚間7時開始，看見通報和報導的長峰醫院東樓病患家屬陸續聚集到醫院分診台前，要求院方提供死亡名單，得到的回應卻是要求家屬登記病患姓名、等待院方逐級上報，才能告知家屬想要尋找的病患是否罹難、或是被疏散至何處。

中國媒體報導，在長峰醫院火災事故中，與家屬失聯的病患多為行動不便的長者，其中一名在醫院詢問的家屬著急表示：

「你就告訴我，患者是死是活...人怎麼就憑空消失了呢？護工不接電話，大夫也不接電話，我家老人身上沒電話。」

即使部分家屬被通知病患轉送其他醫院，也在資訊不足的情況下遍尋不著自己住院的親人——因長峰醫院18日的死亡通報中指出死亡的21人經轉院救治無效死亡，輾轉附近各處醫院苦尋的家屬仍然恐懼自己的親人就在死亡名單中。

同樣位於北京市豐台區的右安門醫院，是緊急接收長峰醫院轉院病患的醫院之一，該院的急診科醫師表示18日當天有超過30名病患入院，一開始皆不知身分，其後才逐一釐清，但截至19日0時，右安門醫院接收的病患中仍有兩人是「無名氏」，另有一名在太平間的死者同樣身分不明。

聚集在事發醫院外的民眾。（歐新社）

胡錫進刪批評微博 挨酸胡錫退

對於長峰醫院火災延遲近8小時才發出官方通報、通報前壓制消息流出，中國官媒環球時報的前總編輯胡錫進也在微博上表達批評，胡錫進寫下：

「到官方晚8點40幾分發布正式通告之前，網上關於這場火災的信息很少有留存的，因此現在人們幾乎只看到了官方的文字通報，幾乎搜不到有關這場火災的照片和視頻，我認為這不應該。」

胡錫進該條微博於18日晚間9時37分發出，不久後卻自行刪文，於10時13分重發，新的發文中已經拿掉了對資訊壓制的質疑文句，原本發文中呼籲「希望官方及時提供更多信息，包括圖像資料。要相信公眾能夠正確對待相關信息。」在新的發文中也修改成了「相信接下來會有更多信息得到披露。這樣的災難確實應當得到強有力的遏制。」

胡錫進刪文重發的動作也引起中國網民的注意，在拿掉質疑段落的新發文底下評論區，有人留言表示：「老胡不容易。把剛才微博裡面關於新聞報導延遲的質疑删除了，然後重新發送。果然是和諧社會，人人有責。」也有人直言諷刺道：「相比刪掉的微博，這次是『胡錫進』還是『胡錫退』？」

截至目前，長峰醫院火災消息的延遲通報和見報，仍是微博上中國網民對事件的討論焦點之一，但即使18日晚間通報發出後，中國各家媒體跟進報導，包括官媒《央視》底下的《央廣網》也在當日深夜11日至火災現場查看，並報導現場仍殘留燒焦氣味，微博的熱搜排行榜直到火災發生隔日（19日）才出現長峰醫院火災的相關討論，有網民抨擊：「看看熱搜，娛樂至死的年代，人命算什麼沒人會關心，14億人共用一個大腦。」

（截圖自微博）

（截圖自微博）

另有網民針對《央廣網》的報導，和相關的 #长峰医院火灾现场仍有烧焦味道# 話題，沉痛表示：

「網友說：人命在社交媒體上的價值，取決於他們在多大程度上能被借題發揮服務於其他目的...所以我們才會不斷看到這種反智的話題存在，剛剛撲滅完的大火，能沒有什麼味道嗎？你媒體還能幹點人事吧？」

目前火災的起火原因仍在調查當中，而長峰醫院本身，除了未能將病患生死和轉院資訊明確通知家屬外，諷刺的是該醫院3月時在其官網還發布《防風險、除隱患、保平安——北京長峰醫院嚴格落實火災防控措施》文章，內容強調加強火險預防、要求值班人員每天對全院容易起火的地方進行巡查、嚴禁吸菸、要求科室人員熟悉和掌握滅火器材的使用等等。在18日的火災發生之後，該篇文章已經被刪除。

長峰醫院是私立醫院，目前中國媒體的相關報導開始深究長峰醫院過往不當事蹟，包括觀察者網報導長峰醫院曾因未按規定填寫、保管病歷資料而被警告及罰款2.5萬人民幣、醫院負責人汪文杰名下有18家企業、目前仍有9家尚在營運，當中有多間是私人醫院，而汪文杰寧夏的多家醫院在過去都有挨罰紀錄，包括北京長峰醫院曾涉嫌違反《消毒管理辦法》、廣州長峰醫院曾未按規定消毒醫療廢水、北京中聯長峰國際血管瘤研究院未定期報稅等等。

中國財經媒體藍鯨財經也報導，長峰醫院自2020年起，陷入連年財務虧損的窘境。

重大責任事故罪 刑拘12人

北京市在19日上午召開長峰醫院火災事故情況通報會，除將火災死亡人數更新至29人之外，也通報火災是因長峰醫院住院部內部改造施工過程中，產生的火花引燃現場可燃塗料的揮發物所致，包括長峰醫院院長、副院長、總務科主任、施工公司負責人和現場施工人員等12人，已因涉嫌重大責任事故罪，被公安 機關刑事拘留。北京市消防總隊副總隊長趙洋表示，火災具體起因和造成的損失仍待進一步調查確認。

目前除具體起因、病患疏散轉院情況不明之外，令眾多中國網民極為不滿的，仍是長峰醫院火災從發生、到通報與見報之間，約8小時的時間落差，有網民在微博寫下：

「看到長峰醫院那個事兒，火災死這麼多人，肯定是防火出了問題，但畢竟還是意外。火災之後發生的一切，從『家屬從新聞上才看到醫院被燒』，到『事後八九個小時都不知道病人被轉運去哪個醫院』，再到媒體基本都在圍繞公告發稿子。這些一點也不令人意外」。