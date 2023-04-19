開錯車道 紐約女還未下車就遭屋主槍殺

15日晚被居民開槍打死的紐約州20歲女子吉利斯。(取自GoFundMe網站)

紐約州 20歲女子吉利斯(Kaylin Gillis)15日晚間開車載著三名友人訪友，但因天色漆黑又沒有燈，誤將車子開上當地居民莫納漢(Kevin D. Monahan)家的車道，遭莫納漢開槍打死；經過警方調查後，莫納漢被控二級謀殺罪。

這是密蘇里州一名16歲非裔青年接弟弟錯按門鈴被屋主連開兩槍受傷後，再傳的另一起類似事件。

華盛頓郡(Washington County)警長墨菲(Jeffrey Murphy)表示，案發當晚華盛頓郡郊區一片漆黑，許多房子只能從車道靠近；吉利斯與另三人開車尋找一位朋友的房子，誤將車子開上希布倫鎮(Hebron)帕特森山路(Patterson Hill Road)一棟房子車道。他們試圖調頭時，現年65歲的莫納漢從住家出來在門廊開了兩槍，其中一槍擊 中吉利斯。

墨菲表示，莫維漢開槍之前，這群人並沒有人下車或試圖進入莫納漢的房子。「這名年輕女孩很無辜，她只是和朋友去找另一個朋友的住處，莫納漢沒有理由覺得受到威脅，」墨菲在17日的記者會上表示。

由於當地手機訊號幾乎全無，吉利斯受傷後，一行人將車開到鄰近城鎮塞勒姆(Salem)公墓路(Cemetery Road)上，打911電話報警；急救人員趕到、對吉利斯進行心肺復甦，但因傷勢過重宣告不治。

墨菲指出，大約同時，另有人報警稱帕特森山路一處住所發生槍擊事件。警方到達時，莫納漢一開始不願露面，當局透過911調度員與他交談約一小時後， 才得以將他拘捕。據指出，槍擊發生時，另有一名與莫納漢同住的女性在家。

「莫納漢不願配合調查，拒絕離開住所與警方交談，」警長辦公室表示， 「幾小時後，他在紐約州警察 特別行動反應小組協助下，遭到拘捕。」莫納漢目前被拘留在沃倫郡(Warren Count)監獄；稍晚將在華盛頓郡法院過堂。

吉利斯的親友透過募款網站GoFundMe設置專頁，呼籲各方協助吉利斯的家人籌措喪葬費用。