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華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok

華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok

記者顏伶如／即時報導
華盛頓郵報記者奧瑞莫斯撰文分析，從機密國防檔案外洩案可以看出，中國若想知道美國秘密，並不必靠TikTok。(路透)
華盛頓郵報記者奧瑞莫斯撰文分析，從機密國防檔案外洩案可以看出，中國若想知道美國秘密，並不必靠TikTok。(路透)

華盛頓郵報記者奧瑞莫斯(Will Oremus)17日撰文分析，從機密國防檔案外洩案可以看出，中國若想知道美國秘密，並不必靠TikTok；這起事件再次提醒世人，想要管控網路並不容易。

奧瑞莫斯在文中指出，今年3月23日，國會議員在聽證會上拷問TikTok執行長，要求說明中國對其公司的持有權、危害美國國家安全等疑慮。拜登總統則在幾個月前簽署聯邦員工禁止在電子裝置使用TikTok的命令，以免敏感訊息外洩。

文中寫道，但國會議員不知道的是，早在幾個月前，國家機密就已經在社群媒體一點一滴外流，透過網路論壇逐漸向外擴散，但外洩平台並不是TikTok，而是美國人持有的社群媒體Discord；就在國會議員針對TikTok舉辦聽證會的兩周後，遭到洩露的國防機密檔案美國公司推特(Twitter)曝光，資訊連續幾天可供公眾瀏覽，推特負責人馬斯克(Elon Musk)對於移除機密訊息的提議則嗤之以鼻。

奧瑞莫斯寫道，讓國防機密文件曝光的幕後主使並非外國敵人，而是21歲的空軍國民兵，透過披露機密向網路群組朋友炫耀。

奧瑞莫斯指出，就在美國政府專注於中國諜報手段的同時，國防檔案洩露事件提醒世人，網路時代的機密外洩可以來自任何地方，專門研究科技法規的喬治城大學(Georgetown University)法學教授錢德(Anupam Chander)指出，美國政府通常認同如此風險是言論自由必須付出的相對代價。錢德表示，網路從來不是基於國家安全考量而設計的，存有與生俱來的弱點。

文中指出， 錢德坦承中國確實可能透過TikTok等應用程式的秘密管道取得有關美國官員的訊息，但在網路上可以取得訊息的方式還有很多，如果只把重點放在TikTok，會讓問題失焦；錢德分析，況且TikTok搜集的訊息並不是通常可以拿來勒索的資料，也不是與諜報工作有關的訊息。

TikTok 社群媒體 推特

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