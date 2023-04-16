洩密案證實烏克蘭對美依賴深、急需武器彈藥

遭洩露的美國軍方絕密文件，佐證了烏克蘭總統澤倫斯基長期以來的訴求，即烏軍武器彈藥及防空能力的嚴重不足。圖為賓州一兵工廠擬運往烏克蘭的砲彈。(Getty Images)

美國軍方最近被洩露的多份絕密文件，其中內容在俄烏戰爭問題上不但描述了烏軍的弱點，更佐證了烏克蘭 總統澤倫斯基 長期以來的訴求，就是烏軍武器彈藥及防空能力的嚴重不足。但從另一角度看，密件被洩露或會受到烏克蘭一些人的歡迎，因為有力地向外界證明他們急需彈藥並非虛言。

遭洩的密件在2月的一份評估報告指出，烏克蘭的中程防空保護能力將在5月23日之前，防空飛彈打完後，能力即被削弱，到時將會大幅降低防禦俄軍空襲的能力。

另一份遭洩密的文件也提到，烏軍防空SA-11導彈將在4月13日耗盡，美製NASAMS導彈將在4月15日耗盡，SA-8導彈將在5月耗盡。

這些信息明顯證實了澤倫斯基過去半年來，一直要求美國為首西方國家提供彈藥武器的原因；同時也清楚說明了，烏克蘭在這場戰爭對美國依賴之深。

歐盟3月承諾，將在12個月內向烏克蘭提供100萬發砲彈。然而歐洲軍工行業萎縮，砲彈產能低，恐無法兌現承諾。據悉，烏軍每月使用6萬至21萬發砲彈及彈藥，但歐洲每月只能生產2萬5000發。

烏克蘭反對黨「歐洲團結黨」的國會議議員康查連科(Oleksiy Honcharenko)則認為，這次洩密是壞事變好事，說明除非西方提供大量支持，否則一切會以烏軍戰敗告終。

本來西方對機密文件洩露的擔憂是，俄羅斯 會因此來調整在烏克蘭的軍事行動，但迄今仍未見到俄軍有所改變。有烏克蘭官員表示，密件的洩露不會影響俄軍攻勢，因為它們早已知道烏軍的弱點，包括武器及彈藥嚴重短缺。

同樣，智庫蘭德公司(RAND Corporation)的俄羅斯分析師查拉普(Samuel Charap)也認為，很難相信密件的洩露會極大改變烏克蘭的短期反攻計畫。

換言之，俄烏雙方仍會按早前計畫的軍事行動。

密件裡還提供了一個幕後視角，說明為甚麼西方官員會認為戰爭可能會拖到明年，而這場戰爭更有可能以某種談判方式結束，而非因為任何一方取得決定性的軍事勝利。