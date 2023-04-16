華郵：洩密文件揭露「台灣空防薄弱 難敵中國空襲」

遭外洩的五角大廈機密檔案顯示，台海若爆發衝突，台灣恐無力抵抗中國的空中優勢。圖為中共解放軍戰機去年8月7日參與對台聯合軍演。(美聯社)

「華盛頓郵報」15日獨家報導，外洩的五角大廈 機密檔案透露，台灣空防相當薄弱，不足以抵禦中國空襲。報導指出，機密檔案細節顯示，美國情報單位是否有能力偵察到中共解放軍 即將犯台、台灣是否有能力自我防衛，都引發質疑。

報導指出，遭外洩的五角大廈機密檔案顯示，如果台海爆發衝突，台灣恐怕無力抵抗中國的空中優勢，而中國利用民間船隻作為軍事用途，則讓美國情報單位偵察解放軍犯台的能力受到破壞。

台戰機僅一半有作戰能力

評估報告寫道，台灣官員懷疑台灣本身的空防系統有辦法「精準偵測飛彈發射」，台灣的戰機勉強只有一半擁有完整作戰能力，要把戰機移到隱蔽地點則至少要花上一周，假若中國先發制人，在台灣有機會疏散戰機之前就已發射飛彈，就可能有嚴重問題。

遭外洩的五角大廈機密檔案顯示，台海若爆發衝突，台灣恐無力抵抗中國的空中優勢。圖為中共解放軍戰機今年4月8日參與環台軍演。(美聯社)

解放軍表現將優於俄攻烏

機密檔案裡針對台海可能發生衝突的情境寫道，中國空軍很有機會在衝突發生初期便掌握制空權，台灣方面研判中國將以此策略作為攻台基礎，共軍掌控台灣制空權的機會將超過俄羅斯攻打烏克蘭時的表現。

遭控洩露最高軍事機密的21歲麻州空軍國民兵特薛拉(Jack Teixeira)14日在波士頓聯邦法院過堂，檢方根據間諜法(Espionage Act)起訴特薛拉的罪名包括未經授權擅自保留、傳輸機密國防資料。內容包括數百份國防評估資料的機密檔案，最早在今年2月、3月間在社群網站訊息平台Discord曝光，後來透過網路流傳。

美偵測中國犯台能力受質疑

華郵 報導，其中一項分析檔案指出，解放軍的現代化、加強調度節奏以及在靠近台灣的東部戰區使用民間船隻，正讓美國情報界對於偵測準備犯台的不正常活動或準備的情蒐能力受到「侵蝕」。

遭外洩的五角大廈機密檔案顯示，台海若爆發衝突，台灣恐無力抵抗中國的空中優勢。圖為國軍空軍戰機在去年7月26日的漢光演習中發射AIM-9P4短程空對空飛彈。(美聯社)

另一項分析內容則以台灣的軍事及民間準備程度為討論重點。分析報告中說，台灣目前對每個目標發射兩枚防空飛彈的準則，如果面對解放軍以短程飛彈系統在多個移動平台大量開火，將變得捉襟見肘。台灣空軍受訓時是對固定的單一標靶練習。

台飛彈演習不適合真實世界

五角大廈分析專家在報告中註記，台灣的飛彈警報演習大多照本宣科，不適合在「真實世界事件」時用來指揮民間單位與一般大眾。

華郵指出，雖然洩密檔案並非針對中國軍事能力與台灣防衛弱點的全面評估，但檔案內容均對台灣整體準備不足做出現實的描述。